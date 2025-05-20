Белый дом может потратить средства из иностранной помощи на депортацию украинцев и гаитян

Администрация Белого дома планирует потратить до $250 млн, выделенные на иностранную помощь, на высылку беженцев, получивших временную защиту в США, в частности украинцев и гаитян.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на документы Министерства внутренней безопасности США.

Украинцев из США могут депортировать

Как указано в документах, с которыми ознакомились журналисты, под депортацию могут попасть более 200 тыс. граждан Украины и 500 тыс. гаитян.

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В США они получили временный защищенный статус, который предоставлен еще во время правления Джо Байдена.

В то же время упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Как говорится в проектах документов, Миграционная служба ООН не поддерживает возвращение этих людей.

Администрация Белого дома рассматривает возможность использования средств со счета для иностранной помощи США, чтобы вернуть людей на родину.

Средства туда поступают из фондов помощи миграции и беженцам, которые использовали для помощи тем, кто возвращается в свои страны, но только при условии, что там стало безопасно.

Как отмечают в издании, все проекты документов обозначены как предварительные.

Спикер Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин отметила, что не принято окончательное решение о временном защищенном статусе для граждан Украины или Гаити.

Однако в издании обратили внимание, что на прошлой неделе Министерство и Госдепартамент подписали соглашение, в котором подробно описывается этот процесс и указывается сумма в $250 млн в виде иностранной помощи. Но не называется, каких граждан планируют депортировать.

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