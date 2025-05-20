Білий дім може витратити кошти з іноземної допомоги на депортацію українців і гаїтян
Адміністрація Білого дому планує витратити до $250 млн, виділені на іноземну допомогу, на висилання біженців, які отримали тимчасовий захист у США, зокрема українців і гаїтян.
Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на документи Міністерства внутрішньої безпеки США.
Українців з США можуть депортувати
Як зазначено у документах, з якими ознайомилися журналісти, під депортацію можуть потрапити понад 200 тис. громадян України та 500 тис. гаїтян.
У США вони отримали тимчасовий захищений статус, який наданий ще під час правління Джо Байдена.
Водночас згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці. Як йдеться у проєктах документів, Міграційна служба ООН не підтримує повернення цих людей.
Адміністрація Білого дому розглядає можливість використання коштів з рахунку для іноземної допомоги США, щоб повернути людей на батьківщину.
Кошти туди надходять з фондів допомоги міграції та біженцям, які використовували для допомоги тим, хто повертається до своїх країн, але лише за умови, що там стало безпечно.
Як зазначають у виданні, всі проєкти документів позначені як попередні.
Речниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін зазначила, що не ухвалено остаточного рішення про тимчасовий захищений статус для громадян України або Гаїті.
Однак у виданні звернули увагу, що минулого тижня Міністерство і Держдепартамент підписали угоду, в якій детально описується цей процес і вказується сума у $250 млн у вигляді іноземної допомоги. Але не називається, яких громадян планують депортувати.