Білий дім може витратити кошти з іноземної допомоги на депортацію українців і гаїтян

Адміністрація Білого дому планує витратити до $250 млн, виділені на іноземну допомогу, на висилання біженців, які отримали тимчасовий захист у США, зокрема українців і гаїтян.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на документи Міністерства внутрішньої безпеки США.

Українців з США можуть депортувати

Як зазначено у документах, з якими ознайомилися журналісти, під депортацію можуть потрапити понад 200 тис. громадян України та 500 тис. гаїтян.

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У США вони отримали тимчасовий захищений статус, який наданий ще під час правління Джо Байдена.

Водночас згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці. Як йдеться у проєктах документів, Міграційна служба ООН не підтримує повернення цих людей.

Адміністрація Білого дому розглядає можливість використання коштів з рахунку для іноземної допомоги США, щоб повернути людей на батьківщину.

Кошти туди надходять з фондів допомоги міграції та біженцям, які використовували для допомоги тим, хто повертається до своїх країн, але лише за умови, що там стало безпечно.

Як зазначають у виданні, всі проєкти документів позначені як попередні.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін зазначила, що не ухвалено остаточного рішення про тимчасовий захищений статус для громадян України або Гаїті.

Однак у виданні звернули увагу, що минулого тижня Міністерство і Держдепартамент підписали угоду, в якій детально описується цей процес і вказується сума у $250 млн у вигляді іноземної допомоги. Але не називається, яких громадян планують депортувати.

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