Администрация Трампа лишила Гарвард права учить иностранцев — вуз назвал это местью

Министерство внутренней безопасности США (DHS) в своем официальном заявлении подтвердило, что по распоряжению министра Кристи Ноэм прекращается сертификация программы Гарвардского университета для иностранных студентов и участников обмена (SEVP).

Гарвард не имеет права зачислять и обучать иностранцев

В заявлении повторяется тезис администрации Трампа о том, что “Гарвард считается ответственным за сотрудничество с Коммунистической партией Китая, поощрение насилия, антисемитизма и поведения, поддерживающего терроризм со стороны студентов на территории кампуса”.

В документе указано, что Гарвард больше не имеет права зачислять иностранных студентов, а те, кто уже учатся, должны либо перевестись в другой вуз, либо потерять свой легальный статус в США.

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— Руководство Гарварда создало опасную среду в кампусе, позволяя антиамериканским активистам и активистам, разжигающим вражду, преследовать и физически нападать на людей. Речь идет в частности о еврейских студентах, — говорится в заявлении.

Отмечается, руководство вуза создало среду, которая мешала образовательному процессу, “который ранее пользовался уважением во всем мире”.

Министерство внутренней безопасности уточнило, что многие из этих активистов являются иностранными студентами.

16 апреля 2025 года министр Кристи Ноэм официально потребовала от Гарварда предоставить информацию о противоправной деятельности иностранных студентов на территории кампуса.

Министерство предупредило, что отказ выполнить этот запрос приведет к прекращению действия программы SEVP.

Эти события стали продолжением предыдущих мер: в апреле DHS отменило гранты на сумму $2,7 млн для Гарвардского университета.

В министерстве отметили, что Гарвард “вызывающе отказался” предоставить информацию и проигнорировал дальнейшие обращения Управления юридического советника министерства.

Таким образом, отмечается в заявлении, Ноэм реализовала обещание “защитить студентов и запретить сторонникам террористов пользоваться преимуществами со стороны правительства США”.

В Гарварде назвали действия DHS незаконной местью

Гарвардский университет назвал решение Министерства внутренней безопасности США о лишении его права принимать иностранных студентов “незаконным” и несущим серьезную угрозу.

— Действия правительства являются незаконными. Мы полностью привержены тому, чтобы и в дальнейшем принимать студентов и ученых из более 140 стран, которые обогащают жизнь нашего университета. Этот акт мести может нанести серьезный ущерб как сообществу Гарварда, так и нашей стране, и подорвать академическую и исследовательскую миссию университета, — отмечается в заявлении вуза.

Как отмечает The Guardian, решение DHS — это серьезная эскалация в кампании администрации Дональда Трампа против Гарварда — одного из ведущих университетов Лиги плюща, который неоднократно становился мишенью для критики со стороны президента.

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