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Вибухи в Києві: столицю масовано атакують російські ударні дрони

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Уранці 26 травня не вщухають вибухи в Києві.

Оновлено о 06:22.

Вибухи у Києві 26 травня: що відомо

Вибухи в Києві, що почали гриміти близько першої ночі 26 травня, лунають і досі.

Зараз дивляться

За свідченнями очевидців, станом на 06:22 лунають вибухи у Києві вже щонайменше увосьме.

У Київській міській військовій адміністрації вже тричі наголошували, що сили протиповітряної оборони знищують запущені росіянами безпілотники.

Оскільки небезпека від ударних БпЛА залишається, у КМВА закликають людей у столиці не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що це вже третя поспіль нічна атака на Київ.

Минулої ночі після ворожої атаки зафіксували руйнування у трьох районах столиці – Голосіївському, Дніпровському та Шевченківському.

Постраждали тоді 11 осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: КМВА

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Київ, Російська агресія
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