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Зеленський про обстріл України: мовчання Америки та решти світу лише заохочує Путіна

Володимир Зеленський 

Рішучість Сполучених Штатів, європейських країн та усіх у світі, хто хоче миру, має значення.

На цьому після комбінованого обстрілу України 25 травня наголосив президент Володимир Зеленський.

Зеленський – про обстріл України 25 травня

Кожен терористичний російський удар, як уночі проти 25 травня, є достатньою причиною для нових санкцій проти РФ, переконаний глава держави.

Зараз дивляться

– Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, попри вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна, – переконаний Володимир Зеленський.

Без справді сильного тиску на російське керівництво, говорить президент України, не зупинити жорстокість РФ.

– Санкції точно допоможуть. Рішучість Сполучених Штатів, європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру, має значення.

Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни, – зауважує Володимир Зеленський.

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Обстріл дронами та ракетами

Джерело: Володимир Зеленський 

Фото: Володимир Зеленський

Війна в Україні, обстріл
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