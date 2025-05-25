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Вибухи у Харкові: місто та околиці атакують ворожі дрони, працює ППО

Протиповітряна оборона
Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Харкові пролунали після опівночі – місто та передмістя під атакою ворожих ударних безпілотників. В деяких районах міста було чути потужні вибухи.

Про це повідомив Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА.

Вибухи у Харкові 26 травня

За його словами, наразі інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється.

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– Загроза зберігається. Тому залишайтеся у безпечних місцях до відбою, – наголосив Олег Синєгубов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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