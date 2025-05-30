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3 мин.

Дуда наградил Буданова одной из высших госнаград Польши: такую же получал Рейган

нагорода від президента Польщі

Президент Польши Анджей Дуда наградил начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова одной из высших государственных наград для граждан иностранных государств — Золотым Офицерским Крестом ордена “За заслуги перед Польшей”.

Также Кавалерским Крестом ордена “За заслуги перед Польшей” отмечен заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

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Награды вручил заместитель председателя Агентства разведки Республики Польша полковник Доминик Дуда.

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— Искренне благодарен господину Президенту Анджею Дуде за доверие и готовность отметить дружеские польско-украинские отношения! Нынешняя война — это война за свободу, наши принципы и ценности объединенной Европы. Только вместе мы сможем дать отпор российской орде и преодолеть эту извечную угрозу Польше и Украине. Наши народы всегда будут стоять единым валом в борьбе за мирное будущее без войны, — отметил Кирилл Буданов.

Напомним, что орден “За заслуги перед Польшей” является одной из высших наград, вручаемых иностранцам, внесшим значительный вклад в развитие международного сотрудничества и укрепление отношений с польским государством.

Среди тех, кто получил орден — 40-й президент США Рональд Рейган, государственный секретарь США Генри Киссинджер, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Источник и фото: Главное управление разведки МО Украины

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Анджей ДудаКирилл БудановНагородаУкраина-Польша
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