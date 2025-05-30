Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні
Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
3 хв.

Дуда нагородив Буданова однією з найвищих держнагород Польщі: таку отримував Рейган

нагорода від президента Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова однією з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав — Золотим Офіцерським Хрестом ордена “За заслуги перед Польщею”.

Також Кавалерським Хрестом ордена “За заслуги перед Польщею” відзначений заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Висока оцінка 

Нагороди вручив заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща полковник Домінік Дуда.

Зараз дивляться

— Щиро вдячний пану Президенту Анджею Дуді за довіру та готовність відзначити дружні польсько-українські відносини! Нинішня війна — це війна за свободу, наші принципи та цінності об’єднаної Європи. Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні. Наші народи завжди стоятимуть єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни, — зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, що орден  “За заслуги перед Польщею” є однією з найвищих нагород, що вручається іноземцям, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці та зміцнення відносин з польською державою.

Серед тих, хто отримав орден — 40-й Президент США Рональд Рейган, Державний Секретар США Генрі Кіссінджер, Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш та Генеральний Секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Читайте також
Людина, яка не служить та не допомагає у тилу, не може бути громадянином України – Буданов
Кирило Буданов

Джерело і фото: Головне управління розвідки МО України

Пов'язані теми:

Анджей ДудаКирило БудановНагородаУкраїна-Польща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь