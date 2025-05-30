Дуда нагородив Буданова однією з найвищих держнагород Польщі: таку отримував Рейган

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова однією з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав — Золотим Офіцерським Хрестом ордена “За заслуги перед Польщею”.

Також Кавалерським Хрестом ордена “За заслуги перед Польщею” відзначений заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Висока оцінка

Нагороди вручив заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща полковник Домінік Дуда.

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— Щиро вдячний пану Президенту Анджею Дуді за довіру та готовність відзначити дружні польсько-українські відносини! Нинішня війна — це війна за свободу, наші принципи та цінності об’єднаної Європи. Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні. Наші народи завжди стоятимуть єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни, — зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, що орден “За заслуги перед Польщею” є однією з найвищих нагород, що вручається іноземцям, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці та зміцнення відносин з польською державою.

Серед тих, хто отримав орден — 40-й Президент США Рональд Рейган, Державний Секретар США Генрі Кіссінджер, Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш та Генеральний Секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Джерело і фото: Головне управління розвідки МО України

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