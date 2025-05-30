Дуда – о Волынской трагедии: Большинство украинцев об этом не знают

Президент Польши Анджей Дуда считает, что большинство украинцев не знают о Волынской трагедии.

Такое заявление глава Польши, который готовится в ближайшее время покинуть пост, сделал во время интервью для Kanał Zero.

Дуда – о Волынской трагедии

Комментируя тему Волынской трагедии, Анджей Дуда апеллировал к разговору с Владимиром Зеленским, во время которого украинский президент якобы признал, что мало знает об этих событиях, ведь в советских школах об этом не рассказывали.

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Поэтому президент Польши предположил, что о Волынской трагедии не знает и большинство украинцев, поэтому и “удивляются, когда им рассказывают о преступлениях украинцев против поляков”.

– Проблема в том, что на самом деле коммунисты десятилетиями фактически замалчивали, скрывали это преступление, и об этом нет никакого знания в украинском обществе, – сказал Анджей Дуда.

Президент Польши считает абсурдом, когда в Украине его “обнимают и благодарят люди с нарукавными повязками в бандеровских цветах”.

– Я говорю, что мы не можем это принять, а они пожимают плечами и говорят: В чем дело? Это же наши цвета. Мы под этими цветами воевали с советской властью, – отметил польский президент.

Что известно о Волынской трагедии

Волынская трагедия – это обоюдные этнические чистки польского и украинского населения, которые осуществляли Украинская повстанческая армия с одной стороны и Армия Крайова с другой.

Историки тем временем утверждают, что на Волыни в то время действовали переодетые немцы и советские партизаны (то есть подпольные отряды НКВД).

В Польше Волынскую трагедию называют “резней”, считая, что историческое примирение должно предусматривать признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны.

В МИД Украины настаивают, что чтят память всех погибших в результате Волынской трагедии, однако “не могут согласиться с односторонней и политизированной оценкой трагических событий 1943-1944 годов со стороны польских политиков и дипломатов”.

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