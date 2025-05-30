Дуда – про Волинську трагедію: Більшість українців про це не знають

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що більшість українців не знають про Волинську трагедію.

Таку заяву очільник Польщі, який готується найближчим часом залишити посаду, зробив під час інтерв’ю для Kanał Zero.

Дуда – про Волинську трагедію

Коментуючи тему Волинської трагедії, Анджей Дуда апелював до розмови з Володимиром Зеленським, під час якої український президент нібито визнав, що мало знає про ці події, адже у радянських школах про це не розповідали.

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Тож президент Польщі припустив, що про Волинську трагедію не знає і більшість українців, тому й “дивуються, коли їм розповідають про злочини українців проти поляків”.

– Проблема в тому, що насправді комуністи десятиліттями фактично замовчували, приховували цей злочин, і про це немає жодного знання в українському суспільстві, – сказав Анджей Дуда.

Президент Польщі вважає абсурдом, коли в Україні його “обіймають та дякують люди з нарукавними пов’язками в бандерівських кольорах”.

– Я кажу, що ми не можемо це прийняти, а вони знизують плечима й говорять: У чому річ? Це ж наші кольори. Ми під цими кольорами воювали з радянською владою, – зазначив польський президент.

Що відомо про Волинську трагедію

Волинська трагедія – це обопільні етнічні чистки польського та українського населення, які здійснювали Українська повстанська армія з одного боку та Армія Крайова з іншого.

Історики натомість стверджують, що на Волині на той час діяли переодягнені німці та радянські партизани (тобто підпільні загони НКВС).

У Польщі Волинську трагедію називають “різнею”, вважаючи, що історичне примирення має передбачати визнання провини та вшанування пам’яті жертв часів Другої світової війни.

У МЗС України наполягають, що вшановують пам’ять усіх загиблих унаслідок Волинської трагедії, однак “не можуть погодитися з однобічною та політизованою оцінкою трагічних подій 1943-1944 з боку польських політиків і дипломатів”.

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