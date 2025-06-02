Сколько бомбардировщиков в России: актуальные данные на момент операции Паутина
1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию под кодовым названием Паутина, в результате которой на четырех российских аэродромах было поражено более 40 самолетов.
Сколько в России осталось самолетов стратегической авиации — читайте актуальные данные в материале Фактов ICTV.
Сколько самолетов уничтожено в России
Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк сообщил, что СБУ осуществила уникальную специальную операцию в глубоком тылу РФ, нанеся успешные одновременные удары по четырем военным аэродромам, где базировалась авиация врага. В результате выведено из строя 41 стратегический самолет, в частности: А-50У, Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160.
Операция проводилась с использованием беспилотных летательных аппаратов и стала знаковым примером высокого уровня координации, технологичности и точности действий украинских спецслужб.
Во время спецоперации СБУ было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ в Московской области:
- Оленья;
- Иваново;
- Белая;
- Дьягилево.
По данным СБУ, ориентировочная стоимость уничтоженной стратегической авиации врага — 7 млрд долларов США.
Сколько бомбардировщиков осталось у России и сколько было поражено
Валерий Романенко, авиационный эксперт и сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова, в комментарии Фактм ICTV рассказал, сколько стратегических бомбардировщиков уничтожено в России.
Типы самолетов и их состояние на момент атаки:
- Ту-22М3 (является носителем ракет Х-22/3)
Общее количество — 56
В летном состоянии — 32
Состояние после атаки — часть поражена.
- Ту-95МС (является носителем ракет Х-101/555/55)
Общее количество — 58
В летном состоянии — 30
Состояние после атаки — часть поражена. На сегодняшний день самолет Ту-95МС в России не производится.
- Ту-160 (является носителем Х-101)
Общее количество — 13 (в строю)
В летном состоянии — 6-7
Состояние после атаки — возможно поражение.
- А-50У
Общее количество — 7
В летном состоянии — 7
Состояние после атаки — подтверждено одно поражение.
Эксперт отмечал, что потеря авиации в России, в частности самолетов А-50У, делает ситуацию крайне сложной.
А-50У — самые дорогие и ценные борты в авиации РФ. Это летающий радар, без которого управление воздушными операциями становится очень сложным.
Изначально самолетов такого типа в РФ было 10, на момент атаки три уже были потеряны, оставалось 7, после операции подтверждено одно поражение А-50У.
Стоит отметить, что удары наносились по самолетам, которые являются носителями ракет, регулярно применяемых в ходе террористических ударов России по тыловой Украине. Большая часть из них фактически не производится в РФ, то есть их нечем будет заменить.