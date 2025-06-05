В Мар-а-Лаго снова задержали мужчину, который мечтает о свадьбе с внучкой Трампа

Кай Мэдисон Трамп — старшая внучка Дональда Трампа, дочь Дональда Трампа-младшего и Ванессы Гейдон. Она родилась 12 мая 2007 года в Нью-Йорке. Кай активно увлекается гольфом и ведет популярные соцсети, где делится личными моментами, семейными фото и спортивными успехами.

Факты ICTV узнавали о деталях проникновения в имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и поиски сторонником его внучки Кай.

Попытка проникновения в Мар-а-Лаго: фанат искал Кай

3 июня 2025 года в имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде проник 23-летний житель Техаса Энтони Томас Рейес. Мужчина перелез через забор поздно ночью, заявив, что хочет “проповедовать Евангелие” и намерен жениться на Кай Трамп. Это уже была его вторая попытка — первая состоялась 31 декабря 2024-го.

Сейчас смотрят

Энтони Томас Рейес, 23-летний житель Техаса, уже не впервые попадает в поле зрения полиции. Его недавний арест 3 июня 2025 года за несанкционированное проникновение на территорию поместья Мар-а-Лаго стал вторым подобным случаем.

В 2019 году в Остине его арестовали за нарушение местного запрета на кемпинг — он отказался демонтировать палатку, установленную в общественном месте, несмотря на неоднократные требования полиции.

На момент инцидента Дональд Трамп находился в Вашингтоне, а поместье было закрыто. Нарушителя задержала Секретная служба США и передала полиции округа Палм-Бич. Ему предъявили обвинение в незаконном проникновении, установили залог в $50 тыс. и запретили приближаться к семье Трампа или владеть оружием.

Внучка Трампа Кай — юная звезда соцсетей и гольфа

18 летняя Кай Трамп привлекла к себе внимание после участия в Республиканском национальном съезде 2024 года, где публично поддержала дедушку. Она имеет более миллиона подписчиков на YouTube и активную аудиторию в TikTok и Instagram.

В ее контенте — спортивная жизнь, семейные события и личные размышления. Кай планирует поступление в Университет Майами и продолжение спортивной карьеры.

Безопасность публичных лиц — снова в фокусе

Этот инцидент еще раз продемонстрировал важность усиленных мер охраны для известных семей, в частности их несовершеннолетних и молодых представителей. Службы безопасности США пересматривают протоколы охраны объектов, таких как Мар-а-Лаго, имеющих федеральную защиту. Не исключено, что Рейес получит дополнительные обвинения на федеральном уровне.

Читайте также Дети Трампа: состав семьи нового президента США

Фото: Скрин з відео

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.