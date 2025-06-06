В бельгийском Хаасроде жестоко убили украинку и ее шестилетнюю дочь

В бельгийском городе Хаасроде в одном из жилых домов были найдены мертвыми две украинки — 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь. Обе погибли от ножевых ранений, после чего помещение было намеренно подожжено.

Правоохранители проводят расследование по факту двойного убийства, информирует бельгийский телеканал VRT.

Убийство украинки и ее дочери в Хаасроде

Прокуратура Лювена официально открыла уголовное дело после пожара, который вспыхнул утром в пятницу в Хаасроде.

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— Сегодня утром около 9:30 пожарная служба получила вызов на пожар в доме священника на улице Милсестраат в Хаасроде, вблизи Ауд-Хеверле. По прибытии из окон квартиры на первом этаже шел сильный дым. Прибыли экстренные службы, — говорится в сообщении.

Около 10:20 огонь удалось локализовать. При обследовании помещения спасатели нашли двух пострадавших — 46-летнюю женщину Лилию и ее шестилетнюю дочь Анну. Мать была уже без признаков жизни, а ребенка пытались реанимировать, однако усилия врачей не дали результата. В квартире во время пожере также погибла собака семьи.

На телах обеих украинок были обнаружены ножевые ранения. Прокуратура Лювена открыла производство по факту двойного убийства.

Результаты первичной пожарной экспертизы, которую провел специалист, назначенный прокуратурой, подтвердили, что возгорание было вызвано намеренно.

Жертвы — украинская семья, которая проживала в Бельгии в течение последних трех лет. Известно, что отец девочки в настоящее время находится на войне в Украине. У погибшей женщины остался 16-летний сын, который во время трагедии находился в школе. Сейчас о нем заботятся соответствующие службы.

Священник Николай Палюх, который работает в Левен-ан-де-Дейле, шокирован смертью украинки и ее ребенка.

Это трагедия. Люди бегут из Украины из-за войны, надеясь построить здесь лучшую жизнь, а потом их сталкивает такая драма. Печальная новость меня удивила, особенно потому, что об этом ничего не сообщалось в украинских чатах. Это ужасно. У матери и дочери забрали жизнь, почему? Нам придется подождать расследования прокуроры, чтобы узнать больше, — сказал он.

В городской ратуше откроют книгу соболезнований — все желающие смогут выразить поддержку семье погибших. В школе уже проинформировали одноклассников девочки о трагедии. После выходных в каждом классе будет проведен специальный разговор с детьми о произошедших событиях.

Смерть маленького ребенка влияет на всю общину, и, конечно, также на школу. Я очень благодарен аварийно-спасательным службам, которые быстро прибыли на место происшествия, а также за усилия команды Hazensprong и всех наших сотрудников, которые участвовали в этих сложных обстоятельствах, — сказал исполняющий обязанности мэра Фрэнсис Ван Бисбрук.

По статистике Евростата, по состоянию на конец марта этого года статус временной защиты в Бельгии имели 89 540 граждан Украины.

Скриншот: ROBtv

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