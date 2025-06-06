У бельгійському Хаасроде жорстоко вбили українку та її шестирічну доньку

У бельгійському місті Хаасроде в одному з житлових будинків було знайдено мертвими двох українок – 46-річну матір і її 6-річну доньку. Обидві загинули від ножових поранень, після чого помешкання було навмисно підпалене.

Правоохоронці проводять розслідування за фактом подвійного вбивства, інформує бельгійський телеканал VRT.

Вбивство українки та її дочки у Хаасроде

Прокуратура Лювена офіційно відкрила кримінальну справу після пожежі, яка спалахнула вранці у п’ятницю в Хаасроде.

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– Сьогодні вранці близько 9:30 пожежна служба отримала виклик на пожежу в будинку священика на вулиці Мілсестраат у Хаасроде, поблизу Ауд-Хеверле. Після прибуття з вікон квартири на першому поверсі йшов сильний дим. Прибули екстрені служби, – йдеться у повідомленні.

Близько 10:20 вогонь вдалося локалізувати. Під час обстеження помешкання рятувальники знайшли двох потерпілих – 46-річну жінку Лілію та її шестирічну доньку Анну. Матір була вже без ознак життя, а дитину намагалися реанімувати, проте зусилля лікарів не дали результату.

На тілах обох українок були виявлені ножові поранення. У квартирі під час пожежі також загинув собака родини. Прокуратура Лювена відкрила провадження за фактом подвійного вбивства.

Результати первинної пожежної експертизи, яку провів фахівець, призначений прокуратурою, підтвердили, що загоряння було спричинене навмисно.

Що відомо про вбитих українок

Жертви – українська родина, яка проживала у Бельгії протягом останніх трьох років. Відомо, що батько дівчинки на цей час перебуває на війні в Україні. У загиблої жінки залишився 16-річний син, який під час трагедії перебував у школі. Наразі про нього дбають відповідні служби.

Священик Микола Палюх, який працює у Левен-ан-де-Дейле, шокований смертю українки та її дитини.

– Це трагедія. Люди тікають з України через війну, сподіваючись побудувати тут краще життя, а потім їх стикає така драма. Сумна новина мене здивувала, особливо тому, що про це нічого не повідомлялося в українських чатах. Це жахливо. У матері та доньки забрали життя, чому? Нам доведеться почекати на розслідування прокурори, щоб дізнатися більше, – сказав він.

У міській ратуші відкриють книгу співчуттів – усі охочі зможуть висловити підтримку родині загиблих. У школі вже поінформували однокласників дівчинки про трагедію. Після вихідних у кожному класі буде проведено спеціальну розмову з дітьми щодо подій, що сталися.

– Смерть маленької дитини впливає на всю громаду, і, звичайно, також на школу. Я дуже вдячний аварійно-рятувальним службам, які швидко прибули на місце події, а також за зусилля команди Hazensprong та всіх наших співробітників, які брали участь у цих складних обставинах, – сказав виконуючий обов’язки мера Френсіс Ван Бісбрук.

За статистикою Євростату, станом на кінець березня цього року статус тимчасового захисту в Бельгії мали 89 540 громадян України.

Скріншот: ROBtv

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