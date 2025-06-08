Нужны жесткие санкции против РФ, чтобы Европу не считали слабой – Науседа

Невыполнение обещаний, озвученных лидерами Германии, Франции и Великобритании по усилению санкций в случае отказа России от перемирия, подорвало доверие к европейской политике в целом.

Науседа раскритиковал Запад за невыполнение обещаний по поводу санкций против РФ

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

– Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины, – сказал Науседа в интервью немецкому изданию Bild.

Он подчеркнул, что Европа неоднократно публично заявляла о поддержке Украины, обещая поставки вооружения, истребителей и дальнобойных ракет, однако эти обязательства часто остаются нереализованными.

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По мнению Науседы, уже действующие санкции с февраля 2022 не дали ожидаемого эффекта.

Причиной он называет как недостаточную решительность мер, так и поддержку России со стороны третьих стран, помогающих ей обходить ограничения.

– Вот почему российская экономика, хоть и не в лучшем состоянии, все еще функционирует относительно хорошо при этих обстоятельствах, – отметил он.

Президент Литвы призвал к более решительному подходу. Он отметил необходимость включить в санкционный список все энергетические компании, пополняющие российский бюджет.

В частности, Газпром, Лукойл, Росатом и структуры, связанные с Северным потоком.

– Остальные российские банки также должны быть исключены из системы SWIFT – как и остальные корабли теневого флота. Иначе они будут думать, что мы слабы и сочтут, что Европа не готова к смелым решениям, – добавил Науседа.

Сейчас Европейский союз готовит 18 пакет санкций против РФ.

Литва настаивает на том, чтобы он стал настоящим “коктейлем Молотова” для российской экономики.

Напомним, в мае во время визита в Киев лидеры трех европейских стран установили для Москвы четкий дедлайн о прекращении боевых действий.

Однако после того, как РФ проигнорировала требование 30-дневного перемирия, никакие новые санкции введены не были.

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