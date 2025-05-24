ЕС рассматривает отключение 20 банков РФ от SWIFT и снижение “потолка” цен на нефть

Европейский Союз разрабатывает новый, 18-й пакет санкций против России, который должен усилить давление на РФ и заставить ее прекратить войну против Украины. Под новые ограничения могут попасть банковская система и газопровод Северный поток.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Что может войти в 18-й пакет санкций против РФ

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, Еврокомиссия обсуждает планы по санкциям со странами ЕС. Конкретные сроки возможных ограничений пока не определены.

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Поскольку санкции требуют единодушной поддержки всех членов Евросоюза, их содержание еще может измениться до момента официального принятия.

Так, из главного 18-й пакет санкций может предусматривать:

отключение более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT;

официальный запрет газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2;

ограничение новых финансовых операций для ряда банков;

введение торговых ограничений на €2,5 млрд;

снижение ценового лимита на экспорт российской нефти с нынешних $60 до примерно $45 за баррель. Этот шаг, вероятно, потребует поддержки со стороны США.

Отмечается, что финансовые и торговые ограничения должны сократить доходы России и усложнить получение технологий для изготовления оружия.

По данным Bloomberg, одной из главных идей нового пакета санкций является запрет газопроводов Северный поток. Эти санкции подкрепят позицию ЕС, который не хочет возвращаться к российским трубопроводным потокам.

Запрет также поможет Берлину избежать давления со стороны США или России. Поэтому, эту идею активно поддерживает канцлер Германии Фридрих Мерц.

Отдельно Евросоюз планирует постепенно отказаться от российских энергоносителей до 2027 года.

Как сообщают источники, ЕС в новом, 18-м пакете санкций против России может усилить давление на так называемый теневой флот российских танкеров, которые перевозят нефть в обход ограничений.

Также рассматриваются новые санкции против банков и фондов, которые могут поддерживать войну, в частности российского фонда прямых инвестиций.

Отдельно планируется защитить европейские компании от возможных арбитражных споров по инвестиционным сделкам.

Источник : Bloomberg

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