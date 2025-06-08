Потрібні жорсткі санкції проти РФ, щоб Європу не вважали слабкою – Науседа

Невиконання обіцянок, озвучених лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії щодо посилення санкцій у разі відмови Росії від перемир’я, підірвало довіру до європейської політики загалом.

Науседа розкритикував Захід за невиконання обіцянок щодо санкцій проти РФ

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

– Це проблема. І вона впливає не лише на довіру до наших санкцій, але й на довіру до всіх наших заходів щодо Росії та нашої підтримки України, – сказав Науседа в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Він наголосив, що Європа неодноразово публічно заявляла про підтримку України, обіцяючи постачання озброєння, винищувачів і далекобійних ракет, однак ці зобов’язання часто залишаються нереалізованими.

Зараз дивляться

На думку Науседи, вже чинні санкції з лютого 2022 року не дали очікуваного ефекту.

Причиною він називає як недостатню рішучість заходів, так і підтримку Росії з боку третіх країн, які допомагають їй обходити обмеження.

– Ось чому російська економіка, хоча й не в найкращому стані, все ще функціонує відносно добре за цих обставин, – зазначив він.

Президент Литви закликав до рішучішого підходу. Він наголосив на необхідності включити до санкційного списку всі енергетичні компанії, які поповнюють російський бюджет.

Зокрема Газпром, Лукойл, Росатом і структури, пов’язані з Північним потоком.

– Решта російських банків також мають бути виключені з системи SWIFT – як і решта кораблів тіньового флоту. Інакше вони будуть думати, що ми слабкі і вважатимуть, що Європа не готова до сміливих рішень, – додав Науседа.

Зараз Європейський союз готує 18-й пакет санкцій проти РФ.

Литва наполягає, аби він став справжнім “коктейлем Молотова” для російської економіки.

Нагадаємо, у травні під час візиту до Києва лідери трьох європейських країн встановили для Москви чіткий дедлайн щодо припинення бойових дій.

Однак після того, як РФ проігнорувала вимогу 30-денного перемир’я, жодних нових санкцій введено не було.

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