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Бушерская АЭС в Иране не пострадала, в Натанге радиация в норме – МАГАТЭ

Магате відреагувало на удар ІЗраїлю по Ірану
Фото: Факти ICTV

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об отсутствии признаков повышенной радиации на ключевых ядерных объектах Ирана после ночной атаки Израиля.

Израиль атаковал Иран: реакция МАГАТЭ

– Иранские власти сообщили МАГАТЭ, что Бушерская атомная электростанция не была объектом нападения и что на площадке в Натанге не наблюдается повышение уровня радиации, – говорится в заявлении агентства.

Информация появилась после того, как в ночь на 13 июня израильские Военно-воздушные силы нанесли масштабный удар по десяткам объектов на территории Ирана.

По официальным данным Израиля, целью были объекты, связанные с иранской ядерной программой, ракетными разработками и командными центрами.

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Ударам подверглись Тегеран, Натанз, Хамадан, Хоррамабад и Пираншахр.

Именно в этих районах, как заявили в Армии обороны Израиля, расположены ключевые объекты военно-ядерной инфраструктуры.

После атаки сообщили о гибели ряда чиновников Корпуса стражей Исламской революции, включая командующего Хоссейна Салами и начальника штаба иранской армии Мохаммада Багери.

Также, по данным СМИ, погибли ведущие иранские ученые-ядерщики — доктор Фердиун Аббаси и доктор Мухаммад Техранчи.

МАГАТЭ, осуществляющее мониторинг ядерной безопасности, подчеркнуло, что продолжает наблюдение за ситуацией и поддерживает связь с иранской стороной.

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