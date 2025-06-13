Бушерська АЕС в Ірані не постраждала, в Натанзі радіація в нормі – МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про відсутність ознак підвищеної радіації на ключових ядерних об’єктах Ірану після нічної атаки Ізраїлю.

Ізраїль атакував Іран: реакція МАГАТЕ

– Іранська влада повідомила МАГАТЕ, що Бушерська атомна електростанція не була об’єктом нападу і що на майданчику в Натанзі не спостерігається підвищення рівня радіації, — йдеться у заяві агентства.

Інформація з’явилася після того, як в ніч на 13 червня ізраїльські Військово-повітряні сили завдали масштабного удару по десятках об’єктів на території Ірану.

За офіційними даними Ізраїлю, метою були об’єкти, пов’язані з іранською ядерною програмою, ракетними розробками та командними центрами.

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Ударів зазнали Тегеран, Натанз, Хамадан, Хоррамабад і Піраншахр.

Саме в цих районах, як заявили в Армії оборони Ізраїлю, розміщені ключові об’єкти військово-ядерної інфраструктури.

Після атаки повідомили про загибель низки високопосадовців Корпусу вартових Ісламської революції, включно з командувачем Хоссейном Саламі та начальником штабу іранської армії Мохаммадом Багері.

Також, за даними ЗМІ, загинули провідні іранські вчені-ядерники — доктор Ферідун Аббасі та доктор Мухаммад Техранчі.

МАГАТЕ, яке здійснює моніторинг ядерної безпеки, наголосило, що продовжує спостереження за ситуацією та підтримує зв’язок із іранською стороною.

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