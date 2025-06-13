Іран запустив дрони в бік Ізраїлю у відповідь на авіаудари – триває перехоплення

Іран запустив дрони в бік Ізраїлю зранку 13 червня.

Про це повідомляє Clash Report у соцмережі Х.

– Американські, ізраїльські та британські винищувачі активно перехоплюють безпілотники, що націлені на Ізраїль через Сирію та Ірак, – повідомляється у дописі.

Iranian drones are heading toward Israel. pic.twitter.com/ro4mvyxgsW Зараз дивляться — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Іран запустив дрони на Ізраїль

Дронова атака стала відповіддю на нічну атаку Ізраїлю по ключових іранських об’єктах, пов’язаних з ядерною та військовою інфраструктурою.

Внаслідок атаки повідомили про загибель високопосадовців Корпусу вартових ісламської революції — зокрема командувача Хоссейна Саламі та начальника штабу іранської армії Мохаммада Багері.

Серед жертв також нібито є члени генерального штабу і науковці, які працювали над ядерною програмою – вчені-ядерники — доктор Ферідун Аббасі та доктор Мухаммад Техранчі.

Іран пообіцяв неминучу відповідь.

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