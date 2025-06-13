Іран запустив дрони в бік Ізраїлю у відповідь на авіаудари – триває перехоплення
Іран запустив дрони в бік Ізраїлю зранку 13 червня.
Про це повідомляє Clash Report у соцмережі Х.
– Американські, ізраїльські та британські винищувачі активно перехоплюють безпілотники, що націлені на Ізраїль через Сирію та Ірак, – повідомляється у дописі.
Iranian drones are heading toward Israel. pic.twitter.com/ro4mvyxgsWЗараз дивляться
— Clash Report (@clashreport) June 13, 2025
Іран запустив дрони на Ізраїль
Дронова атака стала відповіддю на нічну атаку Ізраїлю по ключових іранських об’єктах, пов’язаних з ядерною та військовою інфраструктурою.
Внаслідок атаки повідомили про загибель високопосадовців Корпусу вартових ісламської революції — зокрема командувача Хоссейна Саламі та начальника штабу іранської армії Мохаммада Багері.
Серед жертв також нібито є члени генерального штабу і науковці, які працювали над ядерною програмою – вчені-ядерники — доктор Ферідун Аббасі та доктор Мухаммад Техранчі.
Іран пообіцяв неминучу відповідь.