В ГУР рассказали, как Кремль “экспортирует” православие для влияния на страны Африки

Москва активно использует Русскую православную церковь (РПЦ) на африканском континенте для продвижения выгодных Кремлю нарративов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Кремль продвигает РПЦ в Африке

По его словам, Россия для продвижения своих планов использует созданный в декабре 2021 года Патриарший экзархат Африки — организацию, созданную в ответ на признание Православной церкви Украины патриархом Александрийским Феодором.

Сейчас смотрят

После этого РПЦ начала так называемые переходы священников в ряде африканских стран под московскую юрисдикцию, назвав это защитой от раскола церкви. Однако Александрийская православная церковь официально назвала действия РПЦ вторжением на ее каноническую территорию.

По словам Андрея Юсова, Русская православная церковь строит в Африке храмы и проводит образовательные программы, чтобы у местного населения сформировать доверие к московским нарративам.

— Государство-агрессор активно экспортирует в Африку не только оружие, но и православие. Церковь используется как инструмент влияния и подрыва легитимных церковных структур (в Африке). Это очередной элемент гибридной экспансии России, — отметил Андрей Юсов, представитель ГУР МО Украины.

Ранее в Службе внешней разведки Украины сообщили, что Россия все больше теряет влияние в регионе Сахель, в состав которого входят 12 африканских стран с населением более 300 млн. Это происходит на фоне завершения миссии ЧВК Вагнера, особенно в Мали, где ситуация с безопасностью значительно ухудшилась.

Источник : ГУР

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.