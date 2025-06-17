У ГУР розповіли, як Кремль “експортує” православ’я для впливу на країни Африки

Москва активно використовує Російську православну церкву (РПЦ) на африканському континенті для просування вигідних Кремлю наративів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Кремль просуває РПЦ в Африці

За його словами, Росія для просування своїх планів використовує створений у грудні 2021 року Патріарший екзархат Африки — організацію, створену як відповідь на визнання Православної церкви України патріархом Александрійським Феодором.

Зараз дивляться

Після цього РПЦ розпочала так звані переходи священників у низці африканських країн під московську юрисдикцію, назвавши це захистом від розколу церкви. Проте Олександрійська православна церква офіційно назвала дії РПЦ вторгненням на її канонічну територію.

За словами Андрія Юсова, Російська православна церква будує в Африці храми та проводить освітні програми, щоб у місцевого населення сформувати довіру до московських наративів.

— Держава-агресор активно експортує в Африку не тільки зброю, але й православ’я. Церква використовується як інструмент впливу та підриву легітимних церковних структур (в Африці). Це черговий елемент гібридної експансії Росії, — зазначив Андрій Юсов, представник ГУР МО України.

Раніше у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що Росія дедалі більше втрачає вплив у регіоні Сахель, до складу якого входять 12 африканських країн із населенням понад 300 млн. Це відбувається на тлі завершення місії ПВК Вагнера, особливо в Малі, де безпекова ситуація значно погіршилася.

Джерело : ГУР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.