МАГАТЕ повідомило про пошкодження недобудованого реактора в Ірані

В Ірані постраждав важководний дослідницький реактор в місті Хондабі (колишній Арак), що в провінції Марказі.

Таку інформацію отримало МАГАТЕ.

Удар по реактору в Хондабі

За даними агентства, дослідницький реактор був на стадії будівництва, він не працював і не містив ядерних матеріалів, тому удар по об’єкту не спричинив радіологічних наслідків.

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Водночас у МАГАТЕ наголосили, що не мають підтвердженої інформації, що завод із виробництва важкої води в Хондабі справді зазнав удару.

Раніше Армія оборони Ізраїля повідомила про атаку, зокрема і зони ядерного реактора поблизу Арака, яка є ключовою складовою у виробництві плутонію.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, що Ізраїль завдав несподіваного удару по Ірану 13 червня. Тоді загинула низка військових командувачів і науковців-ядерників. Також під удар потрапили: центральна хімічна лабораторія, завод із перероблення урану, Тегеранський завод з виробництва палива для реакторів та металообробний завод із перероблення UF4 (тетрафториду урану) для ЄС, який перебував у стадії будівництва.

18 червня ЦАХАЛ вдарив по військових об’єктах у районі Тегерана – під атакою опинилися завод із виробництва центрифуг та декілька оборонних підприємств.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна готова припинити військові дії проти Ірану, якщо Тегеран відмовиться від ядерної програми. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зауважив, що Тегеран відкритий до угоди, яка б гарантувала, що він не зможе отримати ядерну зброю, але Іран не погодиться відмовитися від своїх “ядерних прав”.

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