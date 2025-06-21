ЦАХАЛ ликвидировал иранского командира, ответственного за атаки дронов на Израиль

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 20 июня командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аминпура Джудаки, ответственного за атаки беспилотниками.

Израиль ликвидировал иранского командира бригады БпЛА

Речь идет об Аминпуре Джудаки — командире второй бригады БпЛА ВВС КСИР.

— Вчера (в пятницу) ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал Аминпура Джудаки, командира второй бригады БпЛА ВВС КСИР, — говорится в сообщении.

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По данным ЦАХАЛа, под руководством Джудаки осуществлены сотни атак дронами на израильскую территорию из района Ахваз на юго-западе Ирана.

Израильские военные говорят, что Аминпура Джудаки взял на себя ключевую роль в операциях штаба после ликвидации 13 июня Тахера Поура, командира штаба БпЛА ВВС КСИР.

В конце минувших суток Армия обороны Израиля нанесла удары по пусковым ракетным установкам на западе Ирана. В ответ Тегеран запустил ракеты.

Напомним, что операция Израиля против ядерной программы Ирана продолжается уже девятый день. Иерусалим нанес первые удары по Тегерану 13 июня.

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