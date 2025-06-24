Скандал во Франции: британец организовал “свадьбу” в Диснейленде с 9-летней украинкой

Британца обвиняют в организации “фальшивой свадьбы” девятилетней украинской девочки в Диснейленде Парижа.

Французская прокуратура сообщила, что 39-летний мужчина — сексуальный преступник-педофил, которого разыскивают в Великобритании, пишет ВВС.

“Свадьба” с девятилетней невестой-украинкой в Диснейленде

Имя преступника не разглашается. Его арестовали в субботу, 21 июня, на рассвете в парке развлечений после того, как один из “гостей” церемонии обратился в полицию. Мужчина сообщил, что был нанят сыграть роль отца невесты.

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По словам прокурора города Мо Жана-Батиста Бладие, актер заявил, что получил 12 тыс. евро за участие, но только в последний момент понял, что “невеста” является ребенком.

В заявлении также отмечается, что украинская девочка, которая прибыла во Францию за два дня до инцидента, не подвергалась физическому или сексуальному насилию.

Женщина, которая утверждает, что была приглашена на роль гостьи, рассказала телеканалу BFMTV: Когда я приехала в Диснейленд, увидела маленькую девочку в белом платье с уложенными волосами. Я увидела женщину, которая взяла ее на руки… и я была шокирована, разрыдалась.

— Когда я поняла, что это ребенок — это было ужасно, — добавила она.

К участию в фальшивой церемонии было привлечено около 100 французских актеров-массовиков. Свадьба должна была быть снята в частном порядке.

Сообщается, что британец арендовал Диснейленд на несколько часов ради этого “трюка”, в котором сам должен был сыграть жениха.

По предварительным данным следствия, мужчина был профессионально загримирован так, чтобы его лицо выглядело совсем иначе.

Суд над организатором “свадьбы”

Помимо организатора арестовали еще трех человек: 41-летнюю мать девочки, 24-летнюю гражданку Латвии, которая должна была играть сестру невесты, и 55-летнего латвийца. До 24 июня под стражей оставался только британский мужчина.

23 июня британец и латвийка предстали перед судьей в городе Мо. Мужчине предъявили обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании денег и краже личных данных. Его поместили под предварительный арест. Латвийка пока имеет статус свидетеля по делу.

В заявлении прокурора также отмечено, что администрация Диснейленда была “обманута”, а организатор использовал поддельное латвийское удостоверение личности, чтобы арендовать площадку.

Диснейленд Париж можно арендовать для частных мероприятий в нерабочее время.

По данным BFMTV, фальшивая свадьба могла стоить организатору более 130 тыс. евро.

Прокурор Бладие заявил, что британец ранее уже был осужден, в частности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Он внесен в британскую базу данных сексуальных преступников и находится в национальном розыске со стороны судебных органов своей страны за нарушение требований, предусмотренных этим решением, — уточнил он.

На данный момент неизвестно, какова была цель этого “спектакля”. Расследование продолжается.

Фото: Disneyland Paris

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