Скандал у Франції: британець організував “весілля” у Діснейленді з 9-річною українкою

Британця звинувачують в організації “фальшивого весілля” дев’ятирічної української дівчинки в Діснейленді Парижа.

Французька прокуратура повідомила, що 39-річний чоловік є сексуальним злочинцем-педофілом, якого розшукують у Великій Британії, пише ВВС.

“Весілля” з дев’ятирічною нареченою-українкою у Диснейленді

Ім’я злочинця не розголошується. Його заарештували в суботу, 21 червня, на світанку в парку розваг після того, як один із “гостей” церемонії звернувся до поліції. Чоловік повідомив, що був найнятий зіграти роль батька нареченої.

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За словами прокурора міста Мо Жана-Батіста Бладіє, актор заявив, що отримав 12 тис. євро за участь, але тільки в останню мить зрозумів, що “нареченою” є дитина.

У заяві також зазначено, що українська дівчинка, яка прибула до Франції за два дні до інциденту, не зазнала фізичного або сексуального насильства.

Жінка, яка стверджує, що була запрошена на роль гості, розповіла телеканалу BFMTV: Коли я приїхала до Діснейленду, побачила маленьку дівчинку в білій сукні з укладеним волоссям. Я побачила жінку, яка взяла її на руки… і я була шокована, розридалася.

– Коли я зрозуміла, що це дитина – це було жахливо, – додала вона.

До участі у фальшивій церемонії було залучено близько 100 французьких акторів масовки. Весілля мало бути зняте в приватному порядку.

Повідомляється, що британець орендував Діснейленд на кілька годин заради цього “трюку”, в якому сам мав зіграти нареченого.

За попередніми даними слідства, чоловіка було професійно загримовано так, щоб його обличчя виглядало зовсім інакше.

Суд над організатором “весілля”

Окрім організатора було заарештували ще трьох осіб: 41-річну матір дівчинки, 24-річну громадянку Латвії, яка мала грати сестру нареченої, та 55-річного латвійця. До 24 червня під вартою залишався лише британський чоловік.

23 червня британець і латвійка постали перед суддею в місті Мо. Чоловікові висунули звинувачення у шахрайстві, зловживанні довірою, відмиванні грошей і крадіжці особистих даних. Його помістили під попередній арешт. Латвійка наразі має статус свідка в справі.

У заяві прокурора також зазначено, що адміністрація Діснейленду була “обманута”, а організатор використав підроблене латвійське посвідчення особи, щоб орендувати майданчик.

Діснейленд Париж можна орендувати для приватних заходів поза годинами роботи.

За даними BFMTV, фальшиве весілля могло коштувати організатору понад 130 тис. євро.

Прокурор Бладіє заявив, що британець раніше вже був засуджений, зокрема за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Він внесений до британської бази даних сексуальних злочинців і перебуває в національному розшуку з боку судових органів своєї країни через порушення вимог, передбачених цим рішенням, – уточнив він.

На даний момент невідомо, якою була мета цієї “вистави”. Розслідування триває.

Фото: Disneyland Paris

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