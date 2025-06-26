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Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Дрони ГУР знищили склади ракетного палива у Брянську

вибухи в Росії
Фото: Факти ICTV

Ударні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони 26 червня завдали точних ударів по об’єктах забезпечення російських збройних сил у російському Брянську.

ГУР уразило склади ракетного палива в РФ

Атаковано склади ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів, що належать 1061 центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ.

Згідно з інформацією, отриманою від поінформованих джерел, для проведення операції були задіяні безпілотні літальні апарати таких типів, як Бобер, Баклан та Обрій.

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 – Ураження складу ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів у Брянську – це частина комплексу дій зі зниження логістичних спроможностей російської окупаційної армії, – повідомило джерело.

Місцеві Telegram-канали та пабліки також активно інформували про вибухи та подальшу пожежу на нафтобазі в Брянську.

Нагадаємо, на початку червня російські військові об’єкти та критична інфраструктура також зазнали ударів українських дронів.

Були атаковані нафтобаза в Енгельсі, військовий аеродром Дягілєво, а також завод Прогресс у Мічурінську, який відіграє ключову роль у військово-промисловому комплексі Росії.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу, 25 червня, Сили оборони України ліквідували щонайменше 1 100 російських окупантів на фронті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

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