Взрывы в Чебоксарах, Энгельсе и Борисоглебске: что известно о “бавовне” в РФ

В разных регионах РФ заявили о ночной атаке дронов 5 июля — взрывы и пожары зафиксированы, в частности, в Энгельсе и Саратове, Чебоксарах и Борисоглебске.

А в аэропортах Саратова, Ульяновска, Пулково (Санкт-Петербург) и других вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Удар по военному аэродрому Борисоглебск

В Генштабе ВСУ уже подтвердили, что в результате атаки дронов по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ, где базируются истребители, которые каждую ночь бомбят прифронтовые регионы Украины, поражен склад с управляемыми авиабомбами и учебно-боевой самолет.

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Кроме того, есть вероятность того, что повреждены также другие самолеты.

Последствия удара по аэродрому уточняются.

Взрывы в Энгельсе и Саратове

Местные паблики писали о серии взрывов в Саратове и районе военного аэродрома Энгельс.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку дронов, однако утверждает, что в Энгельсе и Саратове обломки дронов якобы повредили жилые дома (речь идет о более чем 25 квартирах).

По его словам, повреждены также более десятка автомобилей, однако без пострадавших.

Атака на ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах

Сегодня утром ударные беспилотники снова атаковали территорию завода ВНИИР-Прогресс (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения с опытным производством) в Чебоксарах (столица Чувашской Республики в РФ), который прекратил работу еще после предыдущего удара 9 июня.

Это подтвердил глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, что один дрон упал на крышу пустующего здания АО ВНИИР, производство на котором приостановлено после предыдущей атаки, а второй — повредил склад, который строится на Лапсарском проезде.

Где работала российская ПВО

В Минобороны РФ отчиталось о якобы перехвате и уничтожении 94 беспилотников за ночь:

34 – над Воронежской областью;

11 — над Брянской;

по девять — над Белгородской и Саратовской;

8 – над Новгородской;

6 – над Курской;

по три – над Ленинградской и Орловской;

по два – над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия;

по одному – над Московской, Пензенской и Тульской.

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