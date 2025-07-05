Взрывы в Чебоксарах, Энгельсе и Борисоглебске: что известно о “бавовне” в РФ
В разных регионах РФ заявили о ночной атаке дронов 5 июля — взрывы и пожары зафиксированы, в частности, в Энгельсе и Саратове, Чебоксарах и Борисоглебске.
А в аэропортах Саратова, Ульяновска, Пулково (Санкт-Петербург) и других вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов.
Удар по военному аэродрому Борисоглебск
В Генштабе ВСУ уже подтвердили, что в результате атаки дронов по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ, где базируются истребители, которые каждую ночь бомбят прифронтовые регионы Украины, поражен склад с управляемыми авиабомбами и учебно-боевой самолет.
Кроме того, есть вероятность того, что повреждены также другие самолеты.
Последствия удара по аэродрому уточняются.
Взрывы в Энгельсе и Саратове
Местные паблики писали о серии взрывов в Саратове и районе военного аэродрома Энгельс.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку дронов, однако утверждает, что в Энгельсе и Саратове обломки дронов якобы повредили жилые дома (речь идет о более чем 25 квартирах).
По его словам, повреждены также более десятка автомобилей, однако без пострадавших.
Атака на ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах
Сегодня утром ударные беспилотники снова атаковали территорию завода ВНИИР-Прогресс (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения с опытным производством) в Чебоксарах (столица Чувашской Республики в РФ), который прекратил работу еще после предыдущего удара 9 июня.
Это подтвердил глава Чувашии Олег Николаев.
По его словам, что один дрон упал на крышу пустующего здания АО ВНИИР, производство на котором приостановлено после предыдущей атаки, а второй — повредил склад, который строится на Лапсарском проезде.
Где работала российская ПВО
В Минобороны РФ отчиталось о якобы перехвате и уничтожении 94 беспилотников за ночь:
- 34 – над Воронежской областью;
- 11 — над Брянской;
- по девять — над Белгородской и Саратовской;
- 8 – над Новгородской;
- 6 – над Курской;
- по три – над Ленинградской и Орловской;
- по два – над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия;
- по одному – над Московской, Пензенской и Тульской.