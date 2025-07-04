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ВСУ во второй раз за неделю поразили командный пункт 8 общевойсковой армии ВС РФ

Воїни ЗСУ, українські військові, українські військовослужбовці
Фото: Генштаб ВСУ

Воздушные силы ВСУ во второй раз за неделю успешно нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации.

Что известно об ударе по командному пункту РФ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что поражение произошло 3 июля.

Кроме этого, украинские воины поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России на временно оккупированной территории Донецкой области.

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— Потери противника уточняются. Наши постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе, — говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ утверждают, что все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут дорого стоить врагу.

Силы обороны Украины будут продолжать последовательно разрушать систему управления ВС агрессора, отмечают в Генштабе.

Там добавили, что Украина будет продолжать борьбу, пока не удастся вывести все российские войска с суверенной территории нашего государства, восстановить справедливый и длительный мир.

В понедельник, 30 июня, Силы обороны Украины успешно нанесли удар по пункту управления 8 общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Тогда в Генеральном штабе ВСУ уточнили, что этот высокоточный удар существенно усложняет способность армии РФ планировать, вести операции в направлениях Покровска и Торецка.

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Источник: Генштаб ВСУ

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