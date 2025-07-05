Вибухи в Чебоксарах, Енгельсі та Борисоглєбську: що відомо про “бавовну” в РФ
У різних регіонах РФ заявили про нічну атаку дронів 5 липня – вибухи та пожежі зафіксовані, зокрема, в Енгельсі та Саратові, Чебоксарах та Борисоглєбську.
А в аеропортах Саратова, Ульяновска, Пулково (Санкт-Петербург) та інших запроваджувалися обмеження на прийом та відправдення повітяних суден.
Удар по військовому аеродрому Борисоглєбськ
У Генштабі ЗСУ вже підтвердили, що внаслідок атаки дронів по військовому аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області РФ, де базуються винищувачі, які щоночі бомблять прифронтові регіони України, уражено склад із керованими авіабомбами та навчально-бойовий літак.
Крім того, є ймовірність, що пошкоджено також інші літаки.
Наслідки удару по аеродрому уточнюються.
Вибухи в Енгельсі та Саратові
Місцеві пабліки писали про серію вибухів у Саратові та районі військового аеродрому Енгельс.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку дронів, проте стверджує, що в Енгельсі та Саратові уламки дронів нібито пошкодили житлові будинки (йдеться про понад 25 квартир).
За його словами, пошкоджено також більше десятка автомобілів, проте без постраждалих.
Атака на ВНДІР-Прогрес у Чебоксарах
Сьогодні вранці ударні безпілотники знову атакували територію заводу ВНДІР-Прогрес (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування з дослідним виробництвом) у Чебоксарах (столиця Чуваської Республіки в РФ), який припинив роботу ще після попереднього удару 9 червня.
Це підтвердив глава Чувашії Олег Ніколаєв.
За його словами, один дрон упав на дах порожньої будівлі АТ ВНДІР, виробництво на якому призупинено після попередньої атаки, а другий – пошкодив склад, який будується на Лапсарському проїзді.
Де працювала російська ППО
У Міноборони РФ відзвітували про нібито перехоплення та знищення 94 безпілотників за ніч:
- 34 – над Воронезькою областю;
- 11 – над Брянською;
- по дев’ять – над Бєлгородською і Саратовською;
- 8 – над Новгородською;
- 6 – над Курською;
- по три – над Ленінградською та Орловською;
- по два – над Ростовською, Смоленською, Рязанською областями і Республікою Чувашія;
- по одному – над Московською, Пензенською і Тульською.