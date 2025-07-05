На аэродроме Борисоглебск поражен склад КАБов и самолеты — Генштаб
В ночь на 5 июля раздавались взрывы в Борисоглебске Воронежской области России — в Генштабе ВСУ подтвердили удар дронов по военному аэродрому.
Удар по аэродрому Борисоглебск 5 июля: что известно о последствиях
В Генштабе заявили, что подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли поражение по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.
— Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Результаты поражения уточняются, — говорится в сообщении.
Ранее о сильных взрывах около двух часов ночи в районе военного аэродрома Борисоглебск сообщали Telegram-каналы со ссылкой га очевидцев.
Также система мониторинга NASA зафиксировала здесь пожар.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев официально не подтверждал атаку именно на аэродроме, однако утром сообщил о якобы сбитии дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории четырех муниципалитетов более 25 беспилотников.
— Информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БпЛА произошел обрыв ЛЭП. Энергоснабжение оперативно восстановлено. Также повреждена кровля частного дома и гаража, — утверждает он.
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