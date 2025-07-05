На аэродроме Борисоглебск поражен склад КАБов и самолеты — Генштаб

В ночь на 5 июля раздавались взрывы в Борисоглебске Воронежской области России — в Генштабе ВСУ подтвердили удар дронов по военному аэродрому.

Удар по аэродрому Борисоглебск 5 июля: что известно о последствиях

В Генштабе заявили, что подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли поражение по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

— Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Результаты поражения уточняются, — говорится в сообщении.

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Ранее о сильных взрывах около двух часов ночи в районе военного аэродрома Борисоглебск сообщали Telegram-каналы со ссылкой га очевидцев.

Также система мониторинга NASA зафиксировала здесь пожар.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев официально не подтверждал атаку именно на аэродроме, однако утром сообщил о якобы сбитии дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории четырех муниципалитетов более 25 беспилотников.

— Информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БпЛА произошел обрыв ЛЭП. Энергоснабжение оперативно восстановлено. Также повреждена кровля частного дома и гаража, — утверждает он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 228-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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