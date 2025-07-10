Великобритания отправит войска для поддержки потенциального прекращения огня между Украиной и РФ – Хили

Для укрепления потенциального режима прекращения огня и остановки войны с Россией Великобритания готова отправить в Украину свои войска.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Сколько иностранных военных хотят отправить в Украину

Хили пояснил, что обсудил эту тему с премьер-министром Киром Стармером, и тот четко дал понять, что готов к отправке войск.

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Однако ожидается, что основную часть военного контингента, кроме Франции и Великобритании, предоставят еще США.

По его словам, для защиты Европы создадут армию в 50 тысяч военных благодаря активизации сотрудничества Великобритании и Франции.

Напомним, в Киеве в начале апреля состоялась встреча так называемой Коалиции решительных. Это объединение стран, которые обещают помочь Украине бороться с агрессором.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что французские и британские войска будут одними из первых, кто прибудет в Украину.

Источник: Express.co.uk

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