Укр Рус
Укр Рус
Популярные
У каждого дипломата есть ротационный цикл: Сибига подтвердил замену посла Украины в США
Трамп прокомментировал прекращение поставок оружия Украине: Байден истощил страну
В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Срочно
Взрывы в Луцке: в городе – пожар на территории предприятия и гаражного кооператива
Анастасия Гевко, редактор ленты
2 мин.

Великобритания отправит войска для поддержки потенциального прекращения огня между Украиной и РФ – Хили

Джон Гілі
Фото: Getty Images

Для укрепления потенциального режима прекращения огня и остановки войны с Россией Великобритания готова отправить в Украину свои войска.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Сколько иностранных военных хотят отправить в Украину

Хили пояснил, что обсудил эту тему с премьер-министром Киром Стармером, и тот четко дал понять, что готов к отправке войск.

Сейчас смотрят

Однако ожидается, что основную часть военного контингента, кроме Франции и Великобритании, предоставят еще США.

По его словам, для защиты Европы создадут армию в 50 тысяч военных благодаря активизации сотрудничества Великобритании и Франции.

Читайте также
Коалиция решительных из-за Трампа готовит новую стратегию по Украине – The Telegraph
трамп

Напомним, в Киеве в начале апреля состоялась встреча так называемой Коалиции решительных. Это объединение стран, которые обещают помочь Украине бороться с агрессором.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что французские и британские войска будут одними из первых, кто прибудет в Украину.

Источник: Express.co.uk

Связанные темы:

БританіяСШАУкраинаФранция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь