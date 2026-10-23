Атака на завод Протон в Орле, производящий компоненты для Искандеров: уничтожен цех
В пятницу, 23 октября, в России произошла атака на завод Протон в городе Орел. Продукция предприятия используется в производстве российского вооружения.
Об этом сообщает Exilenova+.
Атака на завод Протон в России: что известно
Во время атаки в регионе объявили ракетную опасность. Местные жители сообщали в соцсетях как минимум о четырех взрывах и большом столбе дыма над городом.
Губернатор региона подтвердил ракетный удар по предприятию. По его словам, атака на завод Протон произошла в час пик, когда люди возвращались с работы домой.
— Ракетный удар был нанесен именно во время пересменки рабочих. В результате были ликвидированы несколько десятков сотрудников, которые производили элементы для убийства украинцев, — уточнило движение АТЕШ.
Также сообщается об ударе вблизи пограничного поста, расположенного неподалеку от завода.
Позже в Exilenova+ добавили, что в результате ракетной атаки уничтожен как минимум один производственный цех завода Протон.
— На обнародованных кадрах объективного контроля выявлены критические разрушения одного из ключевых производственно-сборочных корпусов предприятия ВПК РФ. В результате попадания полностью обрушились верхние этажи, кровля и фасадные конструкции здания, что делает невозможным дальнейшее функционирование технологических линий в этом цехе, — отмечается в сообщении.
АО Протон специализируется на производстве полупроводниковых приборов, светодиодов и электронных компонентов для промышленности и специальной техники.
Его продукция используется в российских ракетах 9М723 Искандер-М, крылатых авиационных ракетах С-71 Ковер и зенитных ракетно-пушечных комплексах Панцирь-С1.
Фото: Exilenova+