В пятницу, 23 октября, в России произошла атака на завод Протон в городе Орел. Продукция предприятия используется в производстве российского вооружения.

Об этом сообщает Exilenova+.

Атака на завод Протон в России: что известно

Во время атаки в регионе объявили ракетную опасность. Местные жители сообщали в соцсетях как минимум о четырех взрывах и большом столбе дыма над городом.

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Губернатор региона подтвердил ракетный удар по предприятию. По его словам, атака на завод Протон произошла в час пик, когда люди возвращались с работы домой.

— Ракетный удар был нанесен именно во время пересменки рабочих. В результате были ликвидированы несколько десятков сотрудников, которые производили элементы для убийства украинцев, — уточнило движение АТЕШ.

Также сообщается об ударе вблизи пограничного поста, расположенного неподалеку от завода.

Позже в Exilenova+ добавили, что в результате ракетной атаки уничтожен как минимум один производственный цех завода Протон.

— На обнародованных кадрах объективного контроля выявлены критические разрушения одного из ключевых производственно-сборочных корпусов предприятия ВПК РФ. В результате попадания полностью обрушились верхние этажи, кровля и фасадные конструкции здания, что делает невозможным дальнейшее функционирование технологических линий в этом цехе, — отмечается в сообщении.

АО Протон специализируется на производстве полупроводниковых приборов, светодиодов и электронных компонентов для промышленности и специальной техники.

Его продукция используется в российских ракетах 9М723 Искандер-М, крылатых авиационных ракетах С-71 Ковер и зенитных ракетно-пушечных комплексах Панцирь-С1.

Фото: Exilenova+

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