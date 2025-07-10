США возобновили поставки отдельных видов оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки отдельных видов вооружения в Украину.

Об этом сообщает Associated Press.

США возобновили поставки оружия Украине

Двое американских чиновников на условиях анонимности отметили, что Украина в настоящее время снова получает 155-мм боеприпасы и высокоточные реактивные снаряды типа GMLRS.

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Точная дата возобновления движения вооружения не уточняется, а официально эта информация не была подтверждена.

Кроме того, трое осведомленных о ситуации лиц сообщили AP, что президент Дональд Трамп в частных беседах выражал недовольство тем, что в Пентагоне публично объявили о приостановке поставок без предварительного согласования с Белым домом.

В то же время в Министерстве обороны США опровергли, что министр обороны Пит Хэгсет действовал без консультаций с президентом.

По информации ряда западных СМИ, на прошлой неделе Украина перестала получать от США ряд вооружений, в частности ракеты для систем противовоздушной обороны и высокоточные боеприпасы.

В Белом доме отметили, что решение было принято для проверки запасов оружия на американских складах и касалось не только Украины, но и других стран мира.

Однако, после телефонного разговора с президентом Зеленским 3 июля, а также ряда массированных российских обстрелов, Трамп анонсировал увеличение военной помощи Украине.

В частности, президент США заявил, что рассматривает передачу Украине систем ПВО Patriot.

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