США відновили постачання окремих видів зброї Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила постачання окремих видів озброєння в Україну.

Про це повідомляє Associated Press.

США відновили постачання зброї Україні

Двоє американських посадовців на умовах анонімності зазначили, що Україна наразі знову отримує 155-мм боєприпаси і високоточні реактивні снаряди типу GMLRS.

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Точна дата відновлення руху озброєння не уточнюється, а офіційно ця інформація не була підтверджена.

Крім того, троє обізнаних із ситуацією осіб повідомили AP, що президент Дональд Трамп у приватних розмовах висловлював невдоволення тим, що в Пентагоні публічно оголосили про призупинення постачань без попереднього погодження з Білим домом.

Водночас у Міністерстві оборони США заперечили, що міністр оборони Піт Гегсет діяв без консультацій із президентом.

За інформацією низки західних ЗМІ, минулого тижня Україна перестала отримувати від США низку озброєнь, зокрема ракети для систем протиповітряної оборони й високоточні боєприпаси.

У Білому домі зазначили, що рішення було ухвалене для перевірки запасів зброї на американських складах і стосувалося не лише України, а й інших країн світу.

Однак, після телефонної розмови з президентом Зеленським 3 липня, а також низки масованих російських обстрілів, Трамп анонсував збільшення військової допомоги Україні.

Зокрема президент США заявив, що розглядає передачу Україні систем ППО Patriot.

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