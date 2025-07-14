Последствия операции Паутина: на авиабазах РФ строят бетонные бункеры и ангары

Как свидетельствуют спутниковые снимки, предоставленные в отчете Института изучения войны (ISW), РФ приступила к строительству на своих авиабазах защитных сооружений в виде бетонных бункеров и ангаров.

В ISW утверждают, что это прямые последствия успешной операции Паутина.

— Недавние спутниковые снимки говорят о том, что Россия строит защитные сооружения на некоторых своих авиабазах после операции Украины Паутина 1 июня, — говорится в сообщении ISW.

Бункеры и ангары на авиабазах РФ: что известно

По сообщению Frontelligence Insight, на спутниковых снимках, сделанных 7 июля, видно, что РФ уже возвела примерно:

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10 усиленных бункеров с грунтовым покрытием;

12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия;

8 зданий похожих на ангары на авиабазе Халино в Курской области .

Спутниковые снимки Planet Labs, собранные 27 июня на авиабазе Халино, тоже показывают усиленные ангары.

Кроме того, спутниковые снимки, собранные 9 июля, показывают, что РФ построила два бетонных сооружения, похожие на бункеры на авиабазе Саки в оккупированном Крыму. Спутниковые снимки Planet Labs, собранные 7 июля, также показывают бетонные укрытия для самолетов.

Frontelligence сообщила, что спутниковые снимки от 9 июля не показывают никаких строительных работ на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму.

Отмечается также, что недавние спутниковые снимки показывают обломки бомбардировщиков, которые до сих пор находятся на авиабазе Белая в Иркутской области и авиабазе Оленья в Мурманской области — двух авиабазах, которые украинские войска нанесли удары во время операции Паутина.

Источник: ISW

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