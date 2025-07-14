Наслідки операції Павутина: на авіабазах РФ будують бетонні бункери та ангари

Як свідчать супутникові знімки, надані в звіті Інституту вивчення війни (ISW), РФ приступила до будівництва на своїх авіабазах захисних споруд у вигляді бетонних бункерів і ангарів.

В ISW стверджують, що це прямі наслідки успішної операції Павутина.

– Недавні супутникові знімки свідчать про те, що Росія будує захисні споруди на деяких своїх авіабазах після операції України Павутина 1 червня, – йдеться в повідомленні ISW.

Бункери та ангари на авіабазах РФ: що відомо

За повідомленням Frontelligence Insight, на супутникових знімках, зроблених 7 липня, видно, що РФ вже звела приблизно:

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10 посилених бункерів з ґрунтовим покриттям;

12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття;

8 будівель, схожих на ангари, на авіабазі Халіно в Курській області.

Супутникові знімки Planet Labs, зібрані 27 червня на авіабазі Халіно, теж показують посилені ангари.

Крім того, супутникові знімки, зібрані 9 липня, показують, що РФ побудувала дві бетонні споруди, схожі на бункери на авіабазі Саки в окупованому Криму. Супутникові знімки Planet Labs, зібрані 7 липня, також показують бетонні укриття для літаків.

Frontelligence повідомила, що супутникові знімки від 9 липня не показують жодних будівельних робіт на авіабазі Джанкой в окупованому Криму.

Відзначається також, що недавні супутникові знімки показують уламки бомбардувальників, які досі знаходяться на авіабазі Біла в Іркутській області та авіабазі Оленя в Мурманській області – двох авіабазах, які українські війська завдали ударів під час операції Павутина.

Джерело: ISW

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