Мир за 50 дней и пошлины для РФ: остановит ли Путина новый ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте пригрозил России введением 100% таможенных тарифов, если Москва за 50 дней не согласится на мирное соглашение с Украиной.

Имеет ли такая идея реальное влияние на российского диктатора Владимира Путина, Факты ICTV расспросили политолога Владимира Фесенко.

Что США покупает в РФ и действенны ли 100% пошлины Трампа

До полномасштабного вторжения России в Украину Кремль продавал Соединенным Штатам следующие товары:

Сейчас смотрят

Нефтепродукты и уголь:

бензол;

толуол;

ксилол;

нафталин;

каменный уголь.

Металлы и изделия из них

черные металлы;

алюминий;

платина;

серебро.

Неорганическая химия:

углерод;

фосфаты;

сульфаты.

Машины, оборудование и аппаратура

двигатели;

силовые установки;

промышленное оборудование.

Общий объем экспорта РФ в США в 2021 году – $17,7 млрд. После вторжения России в Украину торговля со США значительно сократилась.

Поэтому политолог Владимир Фесенко критично оценивает инициативу Трампа о введении 100% пошлин на российские товары.

– Объемы торговли между США и Россией мизерны. Речь идет максимум о $3 млрд. Это ничто по сравнению с торговлей с Китаем, ЕС, Канадой или Мексикой. Эти пошлины не нанесут России существенного вреда, – сказал он.

По последним данным, крупнейшие экспортные статьи РФ в США – это уран и удобрения, которые Вашингтон до сих пор продолжает покупать, добавляет эксперт.

Какие действия США могли бы действительно повлиять на РФ

На сегодняшний день единственным эффективным способом, который, по мнению эксперта, может действительно ударить по российской экономике и заставить Путина задуматься о мирном соглашении, являются санкции против российской нефти, а также против стран, которые ее покупают.

– Единственное, что реально могло бы ударить по России, – это санкции против экспорта нефти или угрозы пошлины для покупающих ее стран. И вот Трамп намекнул: мол, могут быть санкции и против Китая, Индии, Турции. Это уже серьезнее, – сказал политолог.

Фесенко отмечает, что если США перейдут от слов к действиям в двусторонних переговорах с этими странами, эффект будет ощутим.

Что означает мирное соглашение за 50 дней

Что касается обещания президента США Дональда Трампа добиться от российского диктатора “мира за 50 дней”, политолог настроен скептически.

– Трамп просто бросил цифру – 50 дней. Но мирное соглашение невозможно принять ультимативно. Позиции Украины и России очень разные: оккупированные территории, вступление в НАТО, гарантии безопасности – во всем диаметрально противоположные, – отмечает политолог.

Единственный реалистичный сценарий сейчас, по мнению Владимира Фесенко, это – временное прекращение огня.

– Соглашение о прекращении огня – это максимум, чего можно достичь в краткосрочной перспективе. Но и до этого Россия за 50 дней точно не уйдет – не хотят выглядеть слабыми, – подчеркнул эксперт.

Тем временем журналисты The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщают, что Трамп может предоставить разрешение на использование ракет ATACMS большой дальности, для ударов в глубь Кремля.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.