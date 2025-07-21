Германия профинансировала дальнобойные дроны для ВСУ: первые поставки — через несколько дней

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что уже в течение нескольких дней Вооруженные силы Украины получат первую партию дальнобойного оружия украинского производства, которая профинансирована Берлином.

Об этом он сказал во время 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, передает Интерфакс-Украина.

Германия передает Украине дальнобойное оружие: первые дроны уже в пути

— Мы финансируем приобретение беспилотников большой дальности украинского производства, которые уже доказали эффективность на поле боя, — отметил Писториус.

По словам министра, эти системы уже успешно уничтожают российские самолеты, дроны и ракеты. Кроме того, Германия и Великобритания вскоре предоставят Украине 220 тысяч снарядов калибра 35 мм для зенитных установок Gepard.

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— Это четкий сигнал Путину: затягивание войны будет стоить все дороже, — добавил он.

Министр обороны Германии подчеркнул, что российский президент Владимир Путин не заинтересован в реальных переговорах и ведет циничную игру.

— Утром он говорит о мире, а вечером запускает ракеты по мирному населению. Он верит, что сможет выиграть войну, но он ошибается, — сказал Писториус.

В онлайн заседании, которое состоялось 21 июля под председательством Великобритании и Германии, принимают участие более 50 партнеров Украины. Украинскую сторону представляют министр обороны Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

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