Стартовала встреча союзников Украины в формате Рамштайн

В Киеве стартовала онлайн-встреча союзников Украины в формате Рамштайн. Участвуют представители 52 стран, включая НАТО, ЕС и других союзников.

Встреча Рамштайн в Киеве: что известно

Отметим, что в заседании Рамштайн от Украины будет участвовать новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль.

Ранее прозвучало заявление президента США Дональда Трампа о поставках в Украину оружия, которое будут покупать страны ЕС и передавать Киеву.

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Заседания собирают для координации поставок оружия, военного обучения и общей поддержки Украины в войне против РФ.

Такие встречи – ключевой механизм согласования типов и объемов помощи для Украины на стратегическом уровне.

Напомним, что предыдущее заседание в формате Рамштайн состоялось 4 июня в Брюсселе. Оно было 28-м, нынешнее – 29-е по счету.

Ранее президент Зеленский, официально представляя министра обороны Дениса Шмыгаля, сообщил, что ожидает от встречи в формате Рамштайн активизации работы в направлении производства оружия совместно с партнерами, а также – поставок нового вооружения для Украины.

18 июля стало известно, что к сегодняшней встрече в формате Рамштайн присоединится глава Пентагона Пит Хэгсет.

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