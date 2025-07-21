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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.

Стартувала зустріч союзників України у форматі Рамштайн

Зустріч у форматі Рамштайн

У Києві стартувала онлайн-зустріч союзників України у форматі Рамштайн. Участь беруть представники 52 країн, зокрема НАТО, ЄС та інших союзників. 

Зустріч Рамштайн у Києві: що відомо

Зазначимо, що у засіданні Рамштайн від України братиме участь новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль. 

Раніше звучала заява президента США Дональда Трампа щодо постачання Україні зброї, яку купуватимуть країни ЄС і передаватимуть Києву. 

Зараз дивляться

Засідання збирають задля координації поставок зброї, військового навчання та загальної підтримки України у війні проти РФ. 

Такі зустрічі – ключовий механізм погодження типів та обсягів допомоги для України на стратегічному рівні. 

Нагадаємо, що попереднє засідання у форматі Рамштайн відбулося 4 червня у Брюсселі. Воно було 28-м, нинішнє – 29-те за рахунком. 

Раніше президент Зеленський, офіційно представляючи міністра оборони Дениса Шмигаля, повідомив, що очікує від зустрічі у форматі Рамштайн активізації роботи на напрямку виробництва зброї разом із партнерами, а також – постачання нового озброєння для України. 

18 липня стало відомо, що до сьогоднішньої зустрічі у форматі Рамштайн приєднається глава Пентагону Піт Гегсет.

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Джон Гілі

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Війна в УкраїніДенис ШмигальЗброя для УкраїниРамштайн
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