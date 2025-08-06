Кароль Навроцкий – историк, боксер, политик: что известно о президенте Польши

Новым президентом Польши стал 42-летний Кароль Навроцкий. Он официально вступил в должность 6 августа после принесения присяги.

В июне на президентских выборах в Польше он одержал победу над мэром Варшавы Рафалом Тшасковским чуть более чем на 1%.

Факты ICTV рассказывают, кто такой Кароль Навроцкий, его биографию и что известно о новом президенте Польши.

Сейчас смотрят

Биография Кароля Навроцкого

Кароль Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске.

С раннего возраста он интересовался историей. В подростковом возрасте активно занимался общественной и образовательной деятельностью, организовывая исторические реконструкции и патриотические мероприятия.

В 2008 году Навроцкий окончил исторический факультет Гданьского университета. Через пять лет защитил там докторскую диссертацию.

В 2013–2017 годах был руководителем Отделения общественного образования Института национальной памяти Польши (ИНП) в Гданьске. После этого до 2021 года был директором Музея Второй мировой войны в Гданьске.

В 2021 году Навроцкий вернулся в Институт национальной памяти, где занял должность заместителя председателя ИНП. В том же году его рекомендовали на должность председателя института.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в рамках реализации закона о запрете пропаганды тоталитарной символики он инициировал меры по изъятию из публичного пространства Польши советских пропагандистских объектов, фальсифицирующих новейшую историю Польши.

За время его руководства ИНП Польши было изъято 42 объекта такого типа. За демонтаж памятников советским солдатам МВД РФ объявило его в розыск.

Политическая кампания Навроцкого и вопрос Украины

В ноябре 2024 года партия Право и Справедливость поддержала кандидатуру Кароля Навроцкого на пост президента Польши. При этом сначала он считался “кандидатом от общественности”.

Первые три месяца его кампания работала на так называемый железный электорат ПиС. Навроцкий ездил по маленьким городкам и селам, которые традиционно поддерживают Право и Справедливость.

Он много обращался к истории, в частности спекулировал на вопросе Волынской трагедии. Навроцкий не раз подогревал неприязненные настроения среди некоторых поляков по отношению к украинцам и Украине.

В частности, он говорил, что не поддержит стремление Украины вступить в ЕС, если она не решит вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии.

В октябре 2024 года в интервью изданию Interia, комментируя вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии, Навроцкий назвал Галичину “Восточной Малопольшей”.

– Поэтому мы ждем, что украинская власть положительно рассмотрит наши заявки, чтобы мы могли начать работы по поиску и эксгумации жертв геноцида на Волыни и Восточной Малопольше. Мы готовы к этому в любой момент, – заявлял он.

В соцсетях экс-глава УИНП Владимир Вятрович отреагировал на это, отметив, что таким термином Галичину называли только в 1922–1939 годах и исключительно по политической причине.

Что касается политических оппонентов, то в интервью для TV Republika он называл премьера Польши Дональда Туска “самым опасным политиком с 1989 года”. Также он обзывал его “слугой” Германии.

Личная жизнь Навроцкого и спорт

Он женат на Марте Навроцкой, которая также родом из Гданьска. В детстве она занималась балетом, но затем окончила факультет права в Гданьском университете. Является государственной служащей.

У них трое детей – Даниэль, Антони и Катажина.

В молодости Навроцкий занимался спортом на профессиональном уровне – играл за футбольные команды Ex Siedlce и KKS Gedania. Позже он представлял боксерскую команду RKS Stoczniowiec.

В боксе он достиг некоторых успехов. В частности, в 2004 году занял первое место на боксерском турнире за Кубок Польши среди юниоров в весовой категории до 91 кг.

Издание Wiadomosci писало, что в 2009 году Нароцкий участвовал в одной из самых известных фанатских драк в Польше. Об участии в драке Навроцкий рассказал во время интервью со Славомиром Менценом.

Навроцкого спросили об участии в хулиганских драках, а именно 70х70. Отмечается, что Навроцкий не отрицал и сказал, что участвовал “в различных видах благородных боев”. Он сказал, что любил спорт и продолжает любить, постоянно занимаясь тренировками.

Скандалы с Навроцким

Кроме спекуляции на вопросе Волынской трагедии и Украины с участием Навроцкого было еще несколько скандалов.

Во время дебатов его заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире, когда он закрыл рот и нос рукой, а другой поднял что-то ко рту.

Потом выяснилось, что он положил в рот никотиновый пакетик – снюс. По его словам, он сделал это от скуки.

В январе 2025 года Навроцкий на встрече с избирателями публично уничтожил экземпляр комикса Gender Queer и обвинил оппозицию в “сексуализации детей” и “левой пропаганде”.

В мае этого года издание Onet публиковало расследование, в котором говорилось, что Навроцкий якобы заказывал проституток для гостей отеля, когда работал там охранником. Речь идет о Grand Hotel в городе Сопот.

Сам Навроцкий опровергал эти обвинения и заявил, что подаст на издание в суд. В соцсети X он тогда написал, что “проблема сегодня в Польше — это политическая проституция, которая хочет отдать Польшу за иностранные деньги”.

Еще одним скандалом стал “квартирный вопрос”. Навроцкий заявлял, что имеет одно жилье, но письма реестров показали, что это не так.

Вторую квартиру супругам Навроцким передал на тот момент 70-летний мужчина в обмен на уход за ним. СМИ установили, что мужчину поместили в один из домов социальной помощи в Гданьске, и именно сотрудники площадки обеспечивают ему уход.

В середине июня районная прокуратура Гданьска начала подготовительное производство по делу о возможном захвате Навроцким квартиры мужчины, которого могли ввести в заблуждение.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.