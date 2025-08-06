Кароль Навроцький – історик, боксер, політик: що відомо про президента Польщі

Новим президентом Польщі став 42-річний Кароль Навроцький. Він офіційно заступив на посаду 6 серпня після складання присяги.

У червні на президентських виборах у Польщі він здобув перемогу над мером Варшави Рафалом Тшасковським трохи більше як на 1%.

Факти ICTV розповідають, хто такий Кароль Навроцький, його біографію та що відомо про нового президента Польщі.

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Біографія Кароля Навроцького

Кароль Навроцький народився 3 березня 1983 року в Гданську.

З раннього віку він цікавився історією. У підлітковому віці активно займався громадською та освітньою діяльністю, організовуючи історичні реконструкції та патріотичні заходи.

У 2008 році Навроцький закінчив історичний факультет Гданського університету. Через п’ять років захистив там докторську дисертацію.

У 2013–2017 був керівником Відділення громадської освіти Інституту національної пам’яті Польщі (ІНП) у Гданську. Після цього до 2021 року був директором Музею Другої світової війни в Гданську.

У 2021 році Навроцький повернувся до Інституту національної пам’яті, де обійняв посаду заступника голови ІНП. Того ж року його рекомендували на посаду голови інституції.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України у межах реалізації закону про заборону пропаганди тоталітарної символіки він ініціював заходи щодо вилучення із публічного простору Польщі радянських пропагандистських об’єктів, що фальсифікують новітню історію Польщі.

За час його очільництва ІНП Польщі було вилучено 42 об’єкти такого типу. За демонтаж пам’ятників радянським солдатам МВС РФ оголосило його в розшук.

Політична кампанія Навроцького та питання України

У листопаді 2024 року партія Право і Справедливість підтримала кандидатуру Кароля Навроцького на посаду президента Польщі. Водночас спершу він вважався “кандидатом від громадськості”.

Перші три місяці його кампанія працювала на так званий залізний електорат ПіС. Навроцький їздив маленькими містечками та селами, які традиційно підтримують Право і Справедливість.

Він багато звертався до історії, зокрема спекулював на питанні Волинської трагедії. Навроцький не раз підігрівав неприязні настрої серед деяких поляків щодо українців та України.

Зокрема він казав, що не підтримає прагнення України вступити до ЄС, якщо вона не вирішить питання про ексгумацію жертв Волинської трагедії.

У жовтні 2024 року в інтерв’ю виданню Interia, коментуючи питання ексгумації жертв Волинської трагедії, Навроцький назвав Галичину “Східною Малопольщею”.

– Тому ми чекаємо, що українська влада позитивно розгляне наші заявки, щоб ми могли розпочати роботи з пошуку та ексгумації жертв геноциду на Волині та Східній Малопольщі. Ми готові до цього в будь-який момент, – заявляв він.

У соцмережах ексочільник УІНП Володимир В’ятрович відреагував на це, зазначивши, що таким терміном Галичину йменували лише у 1922–1939 роках і суто з політичних мотивів.

Щодо політичних опонентів, то в інтерв’ю для TV Republika він називав прем’єра Польщі Дональда Туска “найнебезпечнішим політиком з 1989 року”. Також він обзивав його “слугою” Німеччини.

Особисте життя Навроцького та спорт

Він одружений із Мартою Навроцькою, яка також родом із Гданська. У дитинстві вона займалася балетом, але потім закінчила факультет права у Гданському університеті. Є державною службовицею.

Вони мають трьох дітей – Даніеля, Антоні та Катажину.

У молодості Навроцький займався спортом на професійному рівні – грав за футбольні команди Ex Siedlce та KKS Gedania. Пізніше він представляв боксерську команду RKS Stoczniowiec.

У боксі він досяг деяких відзнак. Зокрема, у 2004 році посів перше місце на боксерському турнірі за Кубок Польщі серед юніорів у ваговій категорії до 91 кг.

Видання Wiadomosci писало, що у 2009 році Нароцький брав участь в одній із найвідоміших фанатських бійок у Польщі. Про участь у бійці Навроцький розповів під час інтерв’ю зі Славоміром Менценом.

Навроцького запитали про участь у хуліганських бійках, а саме 70х70. Зазначається, що Навроцький не заперечив і сказав, що брав участь “у різних видах благородних боїв”. Він сказав, що любив спорт і продовжує любити, постійно займаючись тренуваннями.

Скандали з Навроцьким

Окрім спекуляції на питанні Волинської трагедії та України за участю Навроцького було ще кілька скандалів.

Під час дебатів його запідозрили у вживанні наркотиків у прямому ефірі, коли він закрив рот і ніс рукою, а іншою підняв щось до рота.

Потім з’ясувалося, що він поклав до рота нікотиновий пакетик – снюс. За його словами, зробив він це від нудьги.

У січні 2025 року Навроцький на зустрічі з виборцями публічно знищив екземпляр коміксу Gender Queer і звинуватив опозицію у “сексуалізації дітей” та “лівій пропаганді”.

У травні цього року видання Onet публікувало розслідування, в якому йшлося, що Навроцький нібито замовляв повій для гостей готелю, коли працював там охоронцем. Йдеться про Grand Hotel у місті Сопот.

Сам Навроцький спростовував ці звинувачення і заявив, що подасть на видання до суду. У соцмережі X він тоді написав, що “проблема сьогодні в Польщі — це політична проституція, яка хоче віддати Польщу за іноземні гроші”.

Ще одним скандалом стало “квартирне питання”. Навроцький заявляв, що має одне житло, але листи реєстрів показали, що це не так.

Другу квартиру подружжю Навроцьких передав на той момент 70-річний чоловік в обмін за доглядом за ним. ЗМІ встановили, що чоловіка помістили до одного з будинків соціальної допомоги в Гданську, і саме співробітники майданчика забезпечують йому догляд.

У середині червня районна прокуратура Гданська розпочала підготовче провадження у справі про можливе захоплення Навроцьким квартири чоловіка, якого могли ввести в оману.

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