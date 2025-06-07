На данный момент — я против: новоизбранный президент Польши о вступлении Украины в ЕС

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что на данный момент не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

Навроцкий о вступлении Украины в ЕС

В интервью для венгерского издания Mandiner Навроцкого спросили об отношении к идее принять Украину в Европейский Союз по ускоренной процедуре.

— На данный момент я против вступления Украины в Европейский Союз, — ответил победитель выборов президента в Польше.

По словам Навроцкого, Польша должна поддерживать Украину со стратегической и геополитической точки зрения.

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Он считает, что для всего региона наибольшей угрозой является Россия. По мнению Навроцкого, это постимперское, неокоммунистическое государство во главе с военным преступником Владимиром Путиным.

— Я очень критически отношусь к России, где меня, кстати, преследуют как президента Института национальной памяти. Мне грозит пять лет заключения в тюрьме, — утверждает новоизбранный президент Польши.

Он подчеркнул, что Польша должна поддерживать Украину в войне с Россией. Но Украина должна понимать, что другие страны, включая Польшу и Венгрию, и другие европейские страны, имеют свои интересы, сказал Навроцкий.

По его словам, Польша имеет интерес к эксгумации жертв Волынской трагедии.

Кроме этого, как отметил Навроцкий, на должности президента Польши он не согласится на недобросовестную конкуренцию с Украиной за сельское хозяйство или логистический сектор.

По его мнению, обеим странам следует достичь определенного компромисса и консенсуса по этим вопросам.

Недавно во втором туре выборов президента Польши Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а на втором месте оказался Рафал Тшасковский с поддержкой в 49,11%. Навроцкий официально должен вступить в должность 6 августа.

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