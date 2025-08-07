Укр Рус
Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

В Беларуси готовятся расширить полномочия армии для подавления протестов – разведка

Лукашенко
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готовит армию для подавления внутренних протестов и усиления контроля над обществом.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Армия Беларуси получает более широкие полномочия: что известно

В СВР отметили, что проект нового закона “О внесении изменений в законы по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны” радикально меняет подходы к безопасности.

— Белорусская армия получает более широкие полномочия, в том числе в отношении действий внутри страны. Центральный акцент – на силовой составляющей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, если раньше оборона определялась как совокупность политических, правовых и социально-экономических мер, то теперь в приоритете именно вооруженная защита.

По данным внешней разведки, согласно обновлению, белорусская армия в условиях войны должна не только отражать агрессию, но и наносить поражение противнику с целью заключения мира на условиях, отвечающих национальным интересам.

В СВР подчеркнули, что особое внимание привлекает расширение функций армии в мирное время. Военные официально вовлекаются в:

  • предотвращение внутреннего вооруженного конфликта;
  • участие в информационном противостоянии “в интересах государства”;
  • реагирование на внутренние кризисы и кризисы в союзных странах;
  • противодействие пограничным провокациям.

Кроме того, проект закона вводит в Белоруси более широкое толкование причин для объявления военного положения: теперь это возможно не только в случае нападения на Беларусь, но и на союзное государство или страну-члена ОДКБ.

Источник: СВР

Связанные темы:

АрмияЗаконопроектОлександр ЛукашенкоПротесты в Беларуси
