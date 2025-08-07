В Беларуси готовятся расширить полномочия армии для подавления протестов – разведка
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готовит армию для подавления внутренних протестов и усиления контроля над обществом.
Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.
Армия Беларуси получает более широкие полномочия: что известно
В СВР отметили, что проект нового закона “О внесении изменений в законы по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны” радикально меняет подходы к безопасности.
— Белорусская армия получает более широкие полномочия, в том числе в отношении действий внутри страны. Центральный акцент – на силовой составляющей, — говорится в сообщении.
Отмечается, что, если раньше оборона определялась как совокупность политических, правовых и социально-экономических мер, то теперь в приоритете именно вооруженная защита.
По данным внешней разведки, согласно обновлению, белорусская армия в условиях войны должна не только отражать агрессию, но и наносить поражение противнику с целью заключения мира на условиях, отвечающих национальным интересам.
В СВР подчеркнули, что особое внимание привлекает расширение функций армии в мирное время. Военные официально вовлекаются в:
- предотвращение внутреннего вооруженного конфликта;
- участие в информационном противостоянии “в интересах государства”;
- реагирование на внутренние кризисы и кризисы в союзных странах;
- противодействие пограничным провокациям.
Кроме того, проект закона вводит в Белоруси более широкое толкование причин для объявления военного положения: теперь это возможно не только в случае нападения на Беларусь, но и на союзное государство или страну-члена ОДКБ.
Источник: СВР