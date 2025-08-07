У Білорусі готуються розширити повноваження армії для придушення протестів – розвідка
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готує армію для придушення внутрішніх протестів і посилення контролю над суспільством.
Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України.
Армія Білорусі отримує ширші повноваження: що відомо
У СЗР зазначили, що проєкт нового закону “Про внесення змін до законів з питань забезпечення військової безпеки та оборони” радикально змінює підходи до безпеки.
– Білоруська армія отримує ширші повноваження, зокрема щодо дій всередині країни. Центральний акцент – на силовій складовій, – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що, якщо раніше оборона визначалася як сукупність політичних, правових і соціально-економічних заходів, то тепер у пріоритеті саме збройний захист.
За даними зовнішньої розвідки, згідно з оновленням, білоруська армія в умовах війни повинна не тільки відбивати агресію, а й завдавати поразки противнику з метою укладення миру на умовах, що відповідають національним інтересам.
У СЗР наголосили, що особливу увагу привертає розширення функцій армії в мирний час. Військові офіційно залучаються до:
- запобігання внутрішньому збройному конфлікту;
- участі в інформаційному протистоянні “в інтересах держави”;
- реагування на внутрішні кризи та кризи в союзних країнах;
- протидію прикордонним провокаціям.
Крім того, проєкт закону вводить у Білорусі ширше тлумачення причин для оголошення воєнного стану: тепер це можливо не тільки в разі нападу на Білорусь, але й на союзну державу або країну-члена ОДКБ.
Джерело: СЗР