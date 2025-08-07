Укр Рус
Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

У Білорусі готуються розширити повноваження армії для придушення протестів – розвідка

Лукашенко
Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готує армію для придушення внутрішніх протестів і посилення контролю над суспільством.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України.

Армія Білорусі отримує ширші повноваження: що відомо

У СЗР зазначили, що проєкт нового закону “Про внесення змін до законів з питань забезпечення військової безпеки та оборони” радикально змінює підходи до безпеки.

– Білоруська армія отримує ширші повноваження, зокрема щодо дій всередині країни. Центральний акцент – на силовій складовій, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, якщо раніше оборона визначалася як сукупність політичних, правових і соціально-економічних заходів, то тепер у пріоритеті саме збройний захист.

За даними зовнішньої розвідки, згідно з оновленням, білоруська армія в умовах війни повинна не тільки відбивати агресію, а й завдавати поразки противнику з метою укладення миру на умовах, що відповідають національним інтересам.

У СЗР наголосили, що особливу увагу привертає розширення функцій армії в мирний час. Військові офіційно залучаються до:

  • запобігання внутрішньому збройному конфлікту;
  • участі в інформаційному протистоянні “в інтересах держави”;
  • реагування на внутрішні кризи та кризи в союзних країнах;
  • протидію прикордонним провокаціям.

Крім того, проєкт закону вводить у Білорусі ширше тлумачення причин для оголошення воєнного стану: тепер це можливо не тільки в разі нападу на Білорусь, але й на союзну державу або країну-члена ОДКБ.

Джерело: СЗР

