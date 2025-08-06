В Германии планируют сократить выплаты для вновь прибывших беженцев из Украины — законопроект
Коалиционное правительство Германии хочет снизить социальные выплаты для вновь прибывших украинских беженцев примерно на €100 на человека.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий законопроект.
Германия может снизить выплаты для украинцев
Сейчас украинцы, прибывающие в Германию, имеют право на социальную помощь на основании директивы ЕС о временной защите.
Эта директива позволяет получать выплаты без необходимости проходить процедуру предоставления убежища.
Согласно законопроекту, украинцы, прибывшие в Германию начиная с 1 апреля 2025 года, будут получать уже не выплаты, предусмотренные для граждан, а помощь по закону о поддержке просителей убежища, которая меньше.
В немецком правительстве сообщили, что в настоящее время в стране проживает около 1,25 млн украинских беженцев.
Из них примерно 21 тыс. приехали впервые в период с 1 апреля по 30 июня 2025 года.
Проект закона должен пройти одобрение правительства и верхней палаты парламента, после чего вступит в силу до конца текущего года.
В Германии длительное время продолжаются дискуссии о размере социальной помощи для украинцев, поскольку государство стремится сократить расходы на социальное обеспечение.
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер недавно высказался за уменьшение выплат всем украинским беженцам, а не только тем, кто приехал недавно.