Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
Не видим прогресса: Рубио об очередных переговорах с окружением Путина по Украине
Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку
Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

В Германии планируют сократить выплаты для вновь прибывших беженцев из Украины — законопроект

Біженці, мігранти
Фото: Getty Images

Коалиционное правительство Германии хочет снизить социальные выплаты для вновь прибывших украинских беженцев примерно на €100  на человека.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий законопроект.

Германия может снизить выплаты для украинцев

Сейчас украинцы, прибывающие в Германию, имеют право на социальную помощь на основании директивы ЕС о временной защите.

Сейчас смотрят

Эта директива позволяет получать выплаты без необходимости проходить процедуру предоставления убежища.

Согласно законопроекту, украинцы, прибывшие в Германию начиная с 1 апреля 2025 года, будут получать уже не выплаты, предусмотренные для граждан, а помощь по закону о поддержке просителей убежища, которая меньше.

В немецком правительстве сообщили, что в настоящее время в стране проживает около 1,25 млн украинских беженцев.

Из них примерно 21 тыс. приехали впервые в период с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Проект закона должен пройти одобрение правительства и верхней палаты парламента, после чего вступит в силу до конца текущего года.

В Германии длительное время продолжаются дискуссии о размере социальной помощи для украинцев, поскольку государство стремится сократить расходы на социальное обеспечение.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер недавно высказался за уменьшение выплат всем украинским беженцам, а не только тем, кто приехал недавно.

Читайте также
В апреле РФ убила больше всего гражданских украинцев с сентября 2024 года — ООН
Удар РФ по Сумах

Связанные темы:

БеженцыВойна в УкраиневиплатиНімеччина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь