Россияне все чаще используют практику бартера во внешней торговле, чтобы обходить западные санкции. Так, они обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна – на строительные материалы.

Об этом сообщает Reuters.

Бартер во внешней торговле РФ: как это работает

Отмечается, что даже теплые отношения с Индией и Китаем не дают россиянам возможности спокойно пережить антироссийские санкции Запада.

Сейчас смотрят

Война против Украины исказила торговлю РФ, крупнейшего в мире производителя природных ресурсов.

Несмотря на все заявления Кремля о том, что экономика РФ якобы превзошла все ожидания, наблюдается все больше признаков напряжения, а также того, что технически она находится в рецессии и страдает от высокой инфляции.

Российские соратники, помимо прочего, опасаются вторичных санкций.

– Китайские банки боятся попасть в санкционные списки, под вторичные санкции, поэтому они не принимают деньги из России, – пишет Reuters со ссылкой на источник на платежном рынке.

Для обхода этой ситуации Минэкономики РФ начало все чаще прибегать к бартерным операциям, отследить которые гораздо труднее.

Еще в 2024 году Министерство экономики России опубликовало 14-страничное “Руководство по иностранным бартерным операциям”, с помощью которого консультировало предприятия по использованию такого метода для обхода санкций.

Там даже хотят создать специальную торговую платформу, которая бы работала в качестве бартерной биржи.

Несмотря на то, что до недавнего времени доказательств коммерческой заинтересованности в таких сделках было мало, в прошлом месяце Reuters сообщало, что китайская компания Hainan Longpan Oilfield Technology Co. стремится торговать сталью и алюминиевыми сплавами в обмен на судовые двигатели.

Кроме того, журналисты обнаружили еще восемь подобных операций с товарами в натуральной форме на основе торговых источников, отчетов компаний и публичных заявлений таможенных служб.

Общую стоимость и объем бартера пока трудно установить из-за непрозрачности операций, однако подобная практика все чаще используется россиянами.

– Рост бартера является симптомом дедолларизации, давления санкций и проблем с ликвидностью среди партнеров, – рассказал Reuters секретарь Генерального совета Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский, добавив, что объемы бартера, вероятно, будут расти и дальше.

Как именно система бартеров позволяет обходить санкции

Журналисты опросили анонимный источник в сфере торговли РФ, который объяснил, что бартеры помогают решить проблему с отключением российских банков от операций в евро и долларах.

По данным трех аналитиков, возможное свидетельство масштабов бартера – рост расхождений между статистикой внешней торговли Центробанка и собственными данными таможенной службы РФ.

На данный момент они достигли суммы в $7 млрд только за первую половину 2025 года.

Российская таможенная служба подтвердила агентству, что бартер осуществлялся с разными странами и на широкий спектр товаров.

Среди идентифицированных сделок – обмен китайских авто на российскую пшеницу. Так, китайские представители купили авто в Китае за юани, а россияне – зерно за рубли. Затем они обменяли пшеницу на машины.

В других подобных сделках также использовали семена льна из РФ, чтобы получить зарубежную бытовую технику и стройматериалы.

Кроме Китая, в подобных сделках участвовал Пакистан.

Часть бартерных операций позволила россиянам импортировать даже западные товары, несмотря на санкции.

Кроме бартера трейдеры из РФ используют так называемых «платежных агентов», которые способствуют платежам через специальные схемы за отдельную доплату, однако эти операции являются довольно рискованными.

Еще один способ обходить санкционные ограничения предоставляет российский государственный банк ВТБ с филиалом в Шанхае.

Также малый бизнес в РФ использует криптовалюты, привязанные к американскому доллару, или возит наличные деньги.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.