Росіяни дедалі частіше використовують практику бартеру в зовнішній торгівлі, щоб обходити західні санкції. Так, вони обмінюють пшеницю на китайські авто, а насіння льону – на будівельні матеріали.

Про це повідомляє Reuters.

Бартер у зовнішній торгівлі РФ: як це працює

Зазначається, що навіть теплі стосунки з Індією та Китаєм не дають росіянам можливості спокійно пережити антиросійські санкції Заходу.

Війна проти України спотворила торгівлю РФ, найбільшого у світі виробника природних ресурсів.

Попри всі заяви Кремля про те, що економіка РФ нібито перевершила всі очікування, спостерігається дедалі більше ознак напруги, а також того, що технічно вона перебуває в рецесії та страждає від високої інфляції.

Російські соратники, крім іншого, мають побоювання щодо вторинних санкцій.

– Китайські банки бояться потрапити до санкційних списків, під вторинні санкції, тому вони не приймають гроші з Росії, – пише Reuters із посиланням на джерело на платіжному ринку.

Задля обходу цієї ситуації Мінекономіки РФ почало дедалі частіше вдаватися до бартерних операцій, відстежити які набагато важче.

Ще у 2024 році Міністерство економіки Росії опублікувало 14-сторінковий “Посібник з іноземних бартерних операцій”, за допомогою якого консультувало підприємства щодо використання такого методу для обходу санкцій.

Там навіть хочуть створити спеціальну торговельну платформу, яка б працювала у ролі бартерної біржі.

Попри те, що донедавна доказів комерційної зацікавленості в таких угодах було мало, минулого місяця Reuters повідомляло, що китайська компанія Hainan Longpan Oilfield Technology Co. прагне торгувати сталлю та алюмінієвими сплавами в обмін на суднові двигуни.

Крім того журналісти виявляли ще вісім подібних операцій з товарами в натуральній формі й на основі торговельних джерел, звітів компаній та публічних заяв митних служб.

Загальну вартість та обсяг бартеру поки що встановити важко – через непрозорість операцій, – однак подібну практику росіяни використовують дедалі частіше.

– Зростання бартеру є симптомом дедоларизації, тиску санкцій та проблем із ліквідністю серед партнерів, – розповів Reuters секретар Генеральної ради Російсько-азійського союзу промисловців і підприємців Максим Спаський, та додав, що обсяги бартеру, ймовірно, зростатимуть і далі.

Як саме система бартерів дає змогу обходити санкції

Журналісти опитали анонімне джерело у сфері торгівлі РФ, яке пояснило, що бартери допомагають вирішити проблему з відключенням російських банків від операцій у євро та доларах.

За даними трьох аналітиків, можливе свідчення масштабів бартеру – зростання розбіжностей між статистикою зовнішньої торгівлі Центробанку та власними даними митної служби РФ.

Наразі вони досягли суми в $7 млрд лише за першу половину 2025 року.

Російська митна служба підтвердила агентству, що бартер здійснювався з різними країнами та на широкий спектр товарів.

Серед ідентифікованих угод – обмін китайських авто на російську пшеницю. Так, китайські представники купили авто в Китаї за юані, а росіяни – зерно за рублі. Потім вони обміняли пшеницю на машини.

В інших подібних угодах так само використовували насіння льону з РФ, щоб отримати закордонну побутову техніку та будматеріали.

Крім Китаю, в подібних угодах брав участь Пакистан.

Частина бартерних операцій дала змогу росіянами імпортувати навіть західні товари, незважаючи на санкції.

Окрім бартера трейдери з РФ використовують так званих “платіжних агентів”, які сприяють платежам через спеціальні схеми за окрему доплату, однак ці операції є доволі ризикованими.

Ще один спосіб обходити санкційні обмеження надає російський державний банк ВТБ з філією в Шанхаї.

Також малий бізнес у РФ використовує криптовалюти, прив’язані до американського долара, або возить готівку.

Джерело : Reuters

