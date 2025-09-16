Европейский Союз активизирует совместные усилия с Соединенными Штатами Америки для усиления экономического давления на Российскую Федерацию.

Как на Россию усилят экономическое давление

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об итогах беседы с президентом США Дональдом Трампом.

Она сообщила об активизации совместных усилий по усилению экономического давления на Россию. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что беседа с Трампом прошла хорошо.

В скором времени Европейская комиссия собирается представить 19-й пакет санкций против России, направленный против криптовалют, банков и энергетики, пояснила она.

— Военная экономика России, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине. Еврокомиссия предложит ускорить постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из РФ, чтобы положить этому конец, — утверждает Урсула фон дер Ляйен.

Каким будет 19 пакет санкций против России

Новый санкционный пакет Европейского Союза против России планируют объявить позже, поскольку страны ЕС пытаются согласовать единый подход с G7, сообщало Bloomberg.

По словам европейского дипломата, решение ЕС отложить 19-й пакет санкций связано с давлением Дональда Трампа, который настаивает на усилении европейских мер как условии для введения новых санкций США.

Недавно США обратились к странам Большой семерки с предложением установить пошлины до 100% на Китай и Индию за импорт российской нефти и принять дополнительные меры, чтобы заставить кремлевского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Источники сообщают, что страны G7 намерены согласовать новый пакет санкций в течение двух недель, а ЕС рассматривает ограничения против индийских и китайских компаний, поддерживающих российскую нефтяную торговлю.

Президент США заявил о готовности наложить санкции на российскую нефть, но только при условии синхронных действий Европы. Закупки энергоресурсов Китаем и Индией обеспечивают основные поступления для войны России против Украины.

Американский план предусматривает санкции в отношении российских нефтяных компаний и сетей поставок, обеспечивающих экспорт. Но для ЕС проблемным станет вопрос тарифов против Китая и Индии, поскольку страны подобно Германии имеют от них экономическую зависимость.

Несмотря на сложности, часть предложений США совпадает с планами ЕС, который уже предусматривал поэтапный отказ от российского газа после 2027 года, предоставил Венгрии и Словакии временные исключения по поставкам нефти.

По информации издания, в 19 пакет санкций ЕС могут войти ограничения для ряда российских банков и энергетических компаний, а также меры в отношении платежных систем, криптобирж и экспорта нефти.

В субботу, 13 сентября, президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против России при условии, что все страны НАТО согласятся и начнут прибегать к таким же действиям.

